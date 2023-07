Flere Gladmat-utstillere satt rekord

Fire dager med matfestival i Stavanger er over, og Gladmat-leder Maren Skjelde er superfornøyd.

– Vi har grunn til å tro at vi har vært like mange eller flere besøkende enn tidligere år, da vi har ligget på 250.000 besøkende. Det er fantastisk, særlig med tanke på at været har vært mer skiftende i år, sier Skjelde i en pressemelding.

Flere utstillere rapporterer i år om tidenes omsetningsrekord både i kroner og antall salg – noe festivalsjefen er godt fornøyd med.

– Hjelmeland bruker masse ressurser på dette, med hell. For en promotering dette er for kommunen deres. Sola Strand Hotel og Hotel Victoria fraktet inn to tonn med stand. Det er bare to eksempler på arbeidet som legges ned for å skape den folkefesten Gladmat er, sier Skjelde.

I år var det flere utstillere enn på flere år. Ikke siden 2019 har det vært så mye som 130 utstillere med på Gladmat. I tillegg sier Skjelde at publikum er flinke til å gå på de forskjellige arrangementene restaurantene tilbyr.

For eksempel har Gladmat i Pedersgata blomstret under årets matfestival, ifølge pressemeldingen.

– Antakeligvis godt hjulpet av gode anmeldelser i avisene, men det var så fint å se køer langt ut i gatene der oppe. Jeg tror mange i løpet av disse dagene har oppdaget hvilken fantastisk matgate dette er, sier Skjelde, som håper enda flere aktører i gaten blir med neste år og at de da kan stenge av enda mer av gaten.

Sola Strand Hotel / Hotel Victoria vant prisen for Årets Gladmatstand. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Endring i pris

Blant suksessene i år kan også Malt og Humle, Gladmats bryggeriområde, nevnes. I fjor var dette plassert i Ledaalparken. I år ble det flyttet tilbake til festivalområdet i sentrum.

– Det har gitt merkbart flere besøkende. Vi testet i fjor, gikk tilbake i år, og det er helt greit. Det må til for å utvikle oss.

Én annen ting som vil endres til neste år er prisene på gladmatrettene. I år var det tenkt at alle skulle koste 75 kroner. I siste liten ble det oppdaget at noen utstillere hadde tolket at de kunne velge pris opptil 75 kroner. Derfor ble det bestemt at de selv kunne velge mellom 50 og 75 kroner.

– Det har vi sett at fungerte veldig bra. Vi får gjøre en grundigere evaluering av dette i etterkant, men mye tyder på at vi vil innføre dette også neste år. Det er egentlig logisk at det finnes to nivåer av priser. Noen legger langt mer innsats, kompleksitet og dyrere råvarer i disse rettene enn andre, sier Skjelde.

Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat. (Tonette N. Haaland)

Møtepunkt

Gladmat har et mål om å være mer enn bodene, og et viktig møtepunkt for hele matnæringen. I år ble Gladmattinget, et arrangement for å diskutere næringspolitiske temaer, for første gang avholdt.

– Her så vi et godt oppmøte blant både politikere, statsforvaltere, fylkeskommune – ja, representanter fra både byråkrati, politikken og hele matindustrien. Det ble akkurat det vi håpet det skulle bli, og vil bli gjentatt neste år.

Nytt av året var også Havbruksteltet, hvor sjømatnæringen har fått stå i sentrum.

Skjelde sier hun også er stolt over det faglige innholdet som har funnet sted i og rundt festivalens største telt, Kokepunktet.

Bravos Gladmatrett var gulrøtter med grønn urtesaus, guasacaca og toastet mandler. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Takker frivillige

I pressemeldingen takker Gladmat-lederen over 90 frivillige og alle samarbeidspartnere som har gjort det mulig å tilby ting som gratis kokkekurs for barn og kjøkkenhage-kurs med Øksnevad videregående skole.

Nå venter noen dager med ferie. Men det blir ikke stille fra Skjelde og co. lenge, ifølge pressemeldingen. Festivallederen kan allerede nå avsløre et helt nytt Gladmat-arrangement som vil gå av stabelen 16. september.

Det har fått navnet «Kortreist». Lokalmatprodusenter og gårdsutsalg fra Egersund i sør til Suldal i nord er blitt invitert til å være med på en lokalmathandel-dag, hvor publikum oppfordres til å reise rundt for å oppdage disse.

– Et nytt steg mot vårt mål om å løfte lokalmaten og hele næringen. Vi gleder oss veldig til å fortelle mer om Kortreist etter sommeren, avslutter en litt sliten, men veldig lettet og fornøyd festivalsjef.