Lars (22) skal spise snegler på øy i to uker

En ti minutters båttur unna Finnøy ligger den lille øya Furuholmen. På øya finnes det ikke stor annet enn stein, trær, snegler og noen krabber som kryper opp på steinene. Dette skal være bostedet til Lars Henrik Hetland de neste to ukene. På seg har den Finnøy-bosatte 22-åringen kun en blå badeshorts, på tross av at det er meldt ned mot 13 grader om nettene.

– Hvis du fryser så får du se ned på den blå badebuksen din slik at du kan late som om du er et varmt sted istedenfor, sier den åtte år gamle lillesøsteren, Birgitte.

Inspirasjonen til det litt spesielle «eventyret» fikk han fra realityserien «Naked and Afraid». Den avsidesliggende øya er det nærmeste han kommer seg noe lignende, i alle fall ennå.

– Det blir på en måte en følelse av ære siden jeg skal klare å være her i to uker uten mat og vann, og må leve på det jeg finner. Jeg får kjenne på hva kroppen min tåler, sier Hetland.

Dette er Furuholmen, en øy som ligger rett utenfor Finnøy. Her skal Hetland bo i to uker. (Veronica Irmelin Ellingsen)

[ Ordfører Kari om gratis buss: – Opptakten lover godt ]

– En vits

Det er faren, Lars Martin Hetland, som kjører sønnen i båt til øya. Her venter kompisen Jonathan Andreassen Hetland Frestad, som skal filme deler av de to ukene med en drone. Hetland skal ikke ha noen videre kontakt med Frestad.

Derfor er de eneste tre tingene han har til å overleve de neste ukene, utenom den blå badebuksen, er en machete, en gryte og tennstål. Faren forteller at han i flere måneder har prøvd å overtale sønnen om å ta med seg en sovepose, telt og en fiskestang.

– Det handler om å ha litt sunn fornuft. Han hadde hatt en mye bedre opplevelse, sier faren.

Også andre i familien til Hetland har vært skeptiske til den ukonvensjonelle planen, og den unge mannen forteller at mange ikke har tro på ham.

– De ser på det som en vits, sier han.

På tross av dette står Hetland på sitt.

– Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv. Hvis du har med telt så utnytter du ikke naturen på best mulig måte. Du får ikke se alle utfordringene som er der ute, sier Hetland.

Hetland har begrenset seg til å ta med tre ting. Tennstål har han valgt for å gjøre det litt vanskeligere enn med fyrstikker. (Veronica Irmelin Ellingsen)

En unik diett

Hetland begynte å planlegge turen i august 2022 og selv om han ikke har ingen praktisk erfaring med å dra på slike turer, men han har lest seg opp i mange år. Han er mest bekymret for å få for lav kroppstemperatur og den psykiske delen.

– Det blir en utfordring å være alene og det går nok litt på psyken. Men jeg tror det går greit, to uker er ikke det lengste, sier han.

Lars Henrik Hetland (23) og Victoria Tegle (22) har ett års jubileum når Hetland er på øya. (Veronica Irmelin Ellingsen)

I løpet av de to ukene har han bursdag, samt ett års jubileum med kjæresten Victoria Tegle.

– Jeg synes det er litt skummelt, men han liker det jo og det er kjekt at han har en lidenskap for det. Men det er ikke helt min ting eller noe jeg kunne sett for meg å gjøre selv, sier Tegle.

Hun legger også til at hun ikke er spesielt glad i snegler, som Hetland forteller at kommer til å være store deler av kostholdet hans de neste ukene.

Hetland går for å starte på eventyret, mens familien drar av gårde med båten. (Veronica Irmelin Ellingsen)

En drøy time etter på øya kjører vi av gårde igjen i båten til faren. Hetland har nesten to uker foran seg med utfordringer som kommer til å sette kroppen hans på prøve, men gleder seg mye. Når han snur seg og går mot skogen er planen klar:

– Jeg har en regel som jeg går etter: Først må jeg sette opp husly, andre prioritet er å fikse et bål, tredje er å skaffe vann og til slutt må jeg få tak i mat.

Det er bare å ønske Hetland lykke til.

[ Gift med en overgriper ]

[ (+) De beste stylingtipsene før boligsalg ]