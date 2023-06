Nav Rogaland: Nedgang i antall ledige stillinger

Det viser ferske juni-tall fra Nav Rogaland. Selv om det er 22 prosent færre utlyste stillinger juni i år sammenlignet med samme periode i fjor, er fortsatt nivået på antall ledige stillinger høyt.

Flest ledige stillinger i juni var innen helse, pleie og omsorg – som alene står for 893 utlyste stillinger.

– Mange av de utlyste stillingene stiller krav til formell kompetanse. Nesten hver tredje utlyste stilling er innen helse, pleie og omsorg, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland. (Nav)

I juni var det også mange utlyste stillinger innen undervisning og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 312 og 278 utlyste stillinger. Sammenlignet med samme tid i fjor var det størst oppgang i utlyste stillinger innen undervisning, hvor oppgangen var på 14 prosent.

– Kombinasjonen av lav arbeidsledighet og et høyt antall ledige stillinger gir muligheter for de som står utenfor arbeidsmarkedet. Samtidig vet vi at utdanning styrker mulighetene, og anbefaler arbeidssøkere om å vurdere utdanning, sier Haftorsen.

1,6 prosent helt ledige

Ved utgangen av juni er det registrert 6349 helt ledige arbeidssøkere, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Av dem er 4021 personer helt ledige, tilsvarende 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for landet er på 1,7 prosent.

Nav-direktøren i Rogaland sier antallet helt ledige fortsatt holder seg på et lavt nivå.

Flest helt ledige er det innen serviceyrker (412), reiseliv og transport (402) og industriarbeid (398).

Sjeføkonom: – Bra, men det øker inflasjonen

Sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, sier de ferske ledighetstallene er som forventet, veldig lave.

Knudsen sier det er gode nyheter at mange er i jobb. Samtidig er inflasjonen altfor høy, sju prosent – og renten øker. Knudsen mener det er viktig at ting roer seg framover, slik at både inflasjonen og renten kan gå ned.

– Lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften gir større press i arbeidsmarkedet. Sammen med økt inflasjon gir det høyere lønnsvekst – i fjor cirka 4,5 prosent i år trolig 5,5 prosent. Høyere lønnsvekst gjør at bedrifter må sette opp prisene for ikke å tape penger. Det bidrar til å holde inflasjonen oppe. Vi må unngå en usunn lønns- og prisspiral som bidrar til at vi ikke får kontroll med inflasjon og renten, understreker sjeføkonomen overfor RA.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-bank (Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

– Normalt sier jeg og de fleste sjeføkonomer at det er dårlig nytt for renten når ledigheten er såpass lav som nå. Og det er en stor utfordring at inflasjonen er 7 prosent og dermed langt over målet på 2 prosent. Men vi er ikke dømt til høy rente selv om ledigheten er svært lav.

Høyest ledighet i Randaberg

Randaberg har i juni høyest andel helt ledige arbeidssøkere med 1,9 prosent, etterfulgt av Stavanger, Sandnes og Strand med en andel helt ledige på 1,8 prosent.

Lavest andel har Sokndal og Bjerkreim med henholdsvis 0,6 prosent og 0,8 prosent. Av de mest befolkningsrike kommunene har Karmøy lavest andel med 1,1 prosent.

Hva er dette med sesongjusterte tall?

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet.

For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall.

