Tiktok-kokkene på Gladmat: - Vi ville inspirere andre

– Vi er ikke her for å fortelle dere hva dere skal spise. Det er ikke viktig hva du lager, men at du lager.

Dette sier mat-influenserne August Borgås og Martin Bryn som er på plass i Kokepunktet, Gladmatfestivalens største telt. På scenen er det rigget til et minikjøkken med stekepanner og en mikser, og duoen deler at de skal lage mat og gi ut smaksprøver til slutt. De yngste barna som har møtt opp for å se på Tiktok-kokkene, er spesielt glad for dette.

– Det er første gang vi er på en ordentlig matfestival og det er kjempegøy. Vi møter også mange som følger oss på Tiktok når vi går rundt, så det er også veldig gøy, sier August.

Duoen startet med å poste matvideoer på Tiktok i 2020, i starten av pandemien. Det er retter fra disse videoene som de lager på Gladmat. I skrivende stund har August og Martin 380.000 følgere på sosiale medie plattformen, hvor de lærer bort enkle matoppskrifter til unge mennesker.

Miniomeletter

Den første retten som August og Martin lager er hentet fra en av deres første virale videoer på Tiktok, nemlig «verdens minste» omeletter.

På scenen lagde duoen mini omeletter med avokado. (Veronica Irmelin Ellingsen)

For å lage de litt unormale omelettene må du først fryse eggene, deretter varmer du opp skallet med hendene. Videre skal skallet plukkes av og det vil være mulig å kutte opp eggene. Så er de klare for steking, ifølge Tiktok-kokkene.

Resten av rettene på menyen er også fra populære videoer som har gått viralt på Tiktok. Blant annet får flere av barna også smake på nachos i pose og en milkshake laget på is og nonstop.

– Vi var først og fremst kjent som de milkshake-folka, sier Martin og ler.

Denne uoffisielle tittelen beholdt de lenge og de forteller at de har laget veldig mange ulike milkshaker på Tiktok. En av de er så klart den de serverte på Gladmat, og om reaksjonene til de som får smake skal være noe å gå ut fra, er milkshaken det som slår an mest her i dag også.

– Har dere noen tips til de som ønsker å starte med å lage mat?

– Lag det du aller mest vil ha på restaurant. Det er ikke alltid så vanskelig, sier August.

– Ikke gi opp hvis du ikke har alle ingrediensene, det går gjerne greit selv om du dropper noe. Vi har jobbet med hvor mye ingredienser vi kan fjerne og fortsatt beholde smaken, legger Martin til.

Martin og August lager milkshake

Tidlig ute

I dag er de kanskje en av de mest sette mat-influenserne på Tiktok, men vi må flere år tilbake for å finne ut av hvordan duoen har endt opp med å lage mat på Tiktok og derfor er her på Gladmat. De møttes på en folkehøgskole i Agder hvor de begge gikk på friluftslinje.

– Vi ble godt kjent rundt bålet da vi lagde mat og fikk mye oppmerksomhet fordi vi lagde mye rart. Folk skjønte ikke at det vi lagde var mulig å ta med på tur, sier Martin.

Både han og August tror at grunnen til at grunnen for gjennombruddet var at få hadde lagd matvideoer på norsk Tiktok i 2020.

Deres første virale hit var da de lagde en video hvor de lagde karamellfrokostblanding. Videoen som fikk 1,2 millioner visninger gjorde at det gikk opp et lys for duoen.

– Vi skjønte at vi kan jo lage matvideoer, vi har tross alt holdt på med å lage mat i flere år nå, sier Martin.

– Vi ønsket å inspirere andre, avslutter han.

