Her døpes verdens første hydrogenskip

Skipets kaptein, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Hjelmeland-ordfører Anita Husøy Riskedal. (Anders Ihle Tovan)

– Dette er vår månelanding, sier Hjelmeland-ordfører Anita Husøy Riskedal.

Den hydrogenbaserte fergen kan markere et viktig vendepunkt i den grønne omstillingen. Fartøyet har de første månedene bevist at flytende hydrogen er både mulig og effektivt, ifølge Cathrine Gjertsen, kommunikasjonssjef i Norled.

Ferjen ble først satt i drift 31. mars i år.

Viktig for regjeringen

– Dette er en stor begivenhet for Norge, både med tanke på ferger og klima. Og ikke minst for Vestlandet, forteller en entusiastisk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– MF «Hydra» er viktig for regjeringen, og landets ambisiøse mål for klima. Fergen er en sentral del av landets identitet, og her har staten en gylden mulighet til å gå foran.

Han er tydelig på at mer bruk av hydrogen fører landet i en spennende retning, og beskriver Norge som verdensledende for det grønne skiftet til havs.

Dagen ble markert med både korps og taler fra flere kjente fjes. (Anders Ihle Tovan)

Bare begynnelsen

Statsråden var blant noen av de sentrale ansiktene som dukket opp på dåpen, sammen med blant andre sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Det har vært en spennende og lang reise. Nå gjelder det å utvikle og tilrettelegge for ny industri for å nå målene om nullutslipp, sier Dahl Hovland.

Stolt av Norge

Sjøfartsdirektør Hareide er klar på at lagarbeid er grunnen til at de har kommet dit de er i dag. Det har gitt unike og gode resultater, ifølge ham.

Han understreker at Norge ligger flere år foran alle andre land når det kommer til skip.

– Jeg reiser faktisk verden rundt og forteller om Norge som sjøfartsnasjon, sier han.

– Dette handler om klimaet. Verden blir varmere. Nå må vi gjøre alt for å begrense klimautfordringene, fortsetter han.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide er klar på at dette markerer et viktig vendepunkt i klimakampen. (Anders Ihle Tovan)

Ønsker krav om nullutslipp

Skipet har fått mye internasjonal oppmerksomhet, og har vunnet flere priser. Teknologien som tas i bruk er svært etterspurt på kontinenter som Europa og Asia, og flere andre internasjonale selskaper jobber med lignende hydrogenløsninger.

– For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren, uttalte samferdselsminister Nygård på vegne av regjeringen i mai.

Han fortalte at transportsektoren står for rundt en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Ferjer og hurtigbåter anser han som viktige faktorer i det norske transportnettet, men understreker at de også står for store utslipp.