Eid-ul-Adha: Mange samlet seg i felles bønn

– Profeten vår sa alle religioner har sine høytider, og våre er disse to Eid-dagene (Eid-ul-Fitr og Eid-ul-Adha). Så det er en del av vår tro og religion. Det sier alt om hvor viktig denne dagen er for oss muslimer, sier Summer Ejaz, styreleder i Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR), til RA.

MFR inviterte onsdag til felles bønn for å feire Eid-ul-Adha i Vikinghallen. I forkant av arrangementet sa Ejaz at de forventet rundt 2000 deltakere. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som deltok, men det var hvert fall veldig mange finkledde folk i hallen.

Mange deltok i felles bønn for å feire Eid-ul-Adha. (Tonette N. Haaland)

Derfor feires Eid-ul-Adha

Ejaz forklarer hva Eid-ul-Adha, og Hajj er:

– Hajj er en pilegrimsreise som er obligatorisk en gang i livet, hvis du oppfyller kravet til det. Dersom for eksempel helse eller økonomi hindrer deg i å gjennomføre reisen, er det ikke obligatorisk. I Hajj fullfører vi ritualene til Profet Ibrahim (Abraham) og Profet Adam i over 3–5 dager i Makkah og områder rundt Makkah som heter Mina, Muzdalifah og Arafat.

– De som ikke er på pilegrimsreise, feirer Eid-ul-Adha. Det er en feiring/høytid for muslimer der de skal feire, og ha det godt med familie og venner, og besøke hverandre. En del av feiringen er også slakt/ofring av dyret. (Dette blir gjort for å minne Profet Ibrahim når han besto prøven om ofring av sønnen). Kjøttet blir delt i tre deler: En for fattige, en for familie/venner/naboer og en til seg selv.

Videre påpeker Ejaz at det er to Eid i islam.

– Vi har Eid-ul-Fitr som er etter ramadan, også har vi Eid-ul-Adha som er to måneder og ti dager etterpå. Kalenderen som blir brukt er «Hijrikalender», som er basert på månen (lunar). Den har ca. 355 dager i året, og vil derfor ha forskjellige dager i forhold til solar kalender. Eid-ul-Adha blir ifølge den islamske kalenderen den 10. i måned Dhul Hijjah. Eid-ul-Fitr er første dagen av måned Shawwal som er etter måneden ramadan.

Til venstre: Summer Ejaz, styreleder i MFR. (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Id al Adha

Id al-adha er en religiøs fest som feires over hele den muslimske verden ved avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsferden til Mekka. Den kalles også id al-kabir («den store høytiden») og er en av de to store årlige festene. Den andre er id al-fitr, som markerer at fastemåneden ramadan er over.

Høytiden starter den tiende dagen i det islamske årets tolvte måned, dhu-l-hijja, og innledes med rituell bønn og khutba, det vil si preken, på en åpen bønneplass ute eller i moskeen.

Id al-adha er en offerfest, og på den første dagen ofrer pilegrimene i Mina (ved Mekka) et dyr til minne om Abraham som var villig til å ofre sin sønn (sure 37, 102–105). Offerdagen er den første av en tre dager lang feiring.

Slaktofferet utføres over hele den muslimske verden, og festen omfatter festmåltider, gaver og samvær med slekt og venner. I henhold til forskriftene skal en tredjedel av slaktedyret deles ut til trengende.

Kilde: SNL.no

---

20 år lang tradisjon i Stavanger

Mange deltok i felles bønn onsdag formiddag. (Tonette N. Haaland)

– Hvorfor er det viktig å samles til felles bønn?

– Det er del av Sunnah (handling) av vår profet å samle sammen til fellesbønnen for Eid-bønn, sier Ejaz.

Han forteller at i år er første året de arrangerer felles bønn i Vikinghallen i forbindelse med Eid-ul-Adha, men påpeker at muslimer i Stavanger har samlet seg i over 20 år for felles bønn (utenom koronatiden).

Styrelederen forteller at etter bønnen er ferdig, drar man hjem og har hyggelig tid med familie og venner. Man spise god mat, og gir gaver til barna.

– Du kan si det er litt som julaften, forklarer han.

Ordførerbesøk

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), holdt tale. (Tonette N. Haaland)

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) var også invitert til Vikinghallen, og fikk holde en liten tale til de mange frammøtte.

– Mangfoldet i Stavanger gjør byen vår unik og slagkraftig. Eid-ul-Adha er en av de viktigste høytidene for muslimer over hele verden. Da synes jeg det er kjekt å få være til stede på feiringen i Stavanger, møte mennesker og se hvordan høytiden markeres, sier Nessa Nordtun til RA.

I talen sin påpeker ordføreren at Eid-ul-Adha handler om å vise omsorg og medfølelse for andre, spesielt for de som er mindre privilegerte.

Hun nevner videre at hun er glad for at Stavanger har et stort, engasjert og organisert muslimsk miljø.

– Jeg er glad for det gode samarbeidet Stavanger kommune har med Muslimsk fellesråd og de andre aktørene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Stavanger. Vi har sett eksempler på at når det er uro i verden, står vi i Stavanger sammen, til tross for ulik tro og ulikt livssyn.

Det var også mange kvinner og barn som deltok i bønnen. (Tonette N. Haaland)

