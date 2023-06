Kronekursen framover: – Tror ikke vi kommer tilbake til 2013-nivået

En euro koster mandag 11,82 kroner. En amerikansk dollar 10,84. Et britisk pund 13,78 kroner. En svak krone er noe nordmenn på utenlandsferie merker spesielt akkurat nå.

Sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, tror kronen vil styrke seg fra mandag – men vi kommer neppe tilbake til kronenivået for ti år siden som vi har vært vant med.

– Før regnet vi åtte kroner på en Euro. Vi venter styrking noe fram i tid, men jeg tror ikke vi kommer tilbake til 2013-nivået de nærmeste årene. Det langsiktige likevektsnivået for kronekursen blir trolig svakere enn vi vant til for noen år siden. Vi anslår omkring ti kroner per euro noe fram i tid, anslag for 2025-27, sier Knudsen til RA.

Kronekurs-prognosene til Sparebank 1 SR-Bank i årene framover. (Sparebank 1 Sr-Bank)

Styrker og utfordringer

En lav kronekurs gjør at det som produseres i Norge har blitt billigere og mer konkurransedyktig. Knudsen sier den svake kronen altså er en stimulans for økonomien som vil øke eksportandelen og egentlig styrke alle sider ved norsk økonomi der man konkurrerer mot utlandet, deriblant reiseliv og turisme.

– Den varig svekkede kronekursen vil selvfølgelig få varige konsekvenser for norsk næringsliv. Det kan dukke opp nye varer og tjenester i Norge som vi i dag ikke produserer i Norge. Svakere krone kan gi spennende muligheter, selv om den på kort sikt gir utfordringer i form av økt importert inflasjon og økt styringsrente, sier Knudsen.

I tillegg til kronekursen, vil krigen og pandemien gjøre at vi uansett vil se utstrakt «home sourcing», altså at vi produserer flere av tingene i Norge eller i Europa – heller enn å importere fra Afrika eller Asia, mener sjeføkonomen.

-Et annet element vil være økt selvberging – at vi vil trygge oss selv ved å produsere mat og andre ting i nærheten av oss selv, gjerne helt lokalt – i egen hage. Det gjør skiftet er også en faktor som vil spille inn her, sier Knudsen og legger til:

-Vår ekstremt lave arbeidsledighet gjør imidlertid at vi ikke bare kan utvide eller gripe nye muligheter. Det hjelper ikke om «alle» ønsker å reise til Norge, hvis vi ikke har folk til å jobbe på hotellene eller restaurantene der de skal bo og spise. Sånn sett skaper den svake kronen også en utfordring, fordi svakere krone slanker lønningsposen til utlendinger sammenlignet med den sterkere kronekursen for noen år siden.

– Renten vil styrke kronen

Valutamegler Bjørn Sivertsen i SpareBank 1 SR-Bank, mener attraktiviteten til den norske kronen vil styrke seg med høyere rente.

– Derfor forventer vi at kronen gradvis vil styrke seg utover høsten. Vi tror nemlig at renten i Norge vil øke mer enn hos våre nærmeste handelspartnere. Dette tror vi også vil gjelde for de nærmeste årene. Vi tror imidlertid ikke kronen blir like sterk som før, sier Sivertsen.

Forrige uke økte Norges Bank styringsrenten 0,5 prosent, til tre prosent. Rentehoppet vil styrke kronen, mener Sivertsen.

Framtiden er usikker, mener valutamegleren.

– Alle valutaprognoser er heftet med stor usikkerhet – særlig gjelder dette den norske kronen. Ingen prognoser har truffet de siste par årene og ingen hadde sett for seg det vi ser i dag. Vi publiserer likevel jevnlige prognoser fordi det er etterspurt av kundene, men understreker at det er stor usikkerhet.

