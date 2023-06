Havnedirektøren: Inngår sluttavtale i stedet

2. juni i år ble det kjent at styret i Stavangerregionen Havn IKS ble oppsagt av et enstemmig styre. Begrunnelsen var unntatt offentligheten.

Nå trekker styret i det interkommunale selskapet tilbake oppsigelsen av Magne Fjell som havnedirektør. Samtidig inngår en sluttavtale. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Fratredelsesvtalen innebærer at Fjell får 12 måneders etterlønn fra 1. oktober. Frem til 1. oktober opprettholder Magne Fjell ordinær lønn og andre goder i henhold til sin arbeidskontrakt. Frem til opphørstidspunkt er Fjell fritatt fra arbeidsplikt og han har ikke rett til å arbeide for selskapet. Havnedirektøren er for tiden avlønnet med 1.360.000 kroner, skriver Aftenbladet.