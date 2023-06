Cegal med gjennombrudd i Asia: – Banebrytende

Forus-selskapet Cegal har inngått en strategisk IT-avtale med det nasjonale malaysiske oljeselskapet Petronas. Den asiatiske energikjempen er det største nasjonale oljeselskapet i verden målt i tilstedeværelse i antall land. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land

Det norske teknologiselskapet Cegal skal modernisere IT-infrastruktur, løfte petrotekniske applikasjoner til skyen og være en strategisk teknologipartner de neste tre årene. Avtalen er verdt over 100 millioner kroner. Det skriver Cegal i en pressemelding.

– Dette er en banebrytende avtale for oss i Asia som viser at vi er i ferd med å lykkes med vår ambisjon om å bygge et ledende globalt teknologiselskap for energisektoren. Avtalen med det nasjonale malaysiske oljeselskapet er en stor tillitserklæring fra et av verdens største og mest profesjonelle energiselskaper, sier konsernsjef Dagfinn Ringås i Cegal.

Cegal startet opp i Stavanger i 2001. I 2021 fusjonerte Cegal med Haugesund-selskapet SYSCO med mål om å bli et globalt teknologiselskap for energisektoren. I dag har Cegal 850 ansatte i åtte land.

Avtalen går over tre år og er verdt over 100 millioner kroner. Avtalen innebærer blant annet at Cegal skal være en strategisk teknologipartner for å hjelpe energikjempen med digitalisering og drift av skyplattformer. Sentralt er å utnytte mulighetene som ligger i Microsofts skyplattform Azure, som kunstig intelligens (AI) og dataanalyse.

– Avtalen viser at det var riktig å fusjonere Cegal og SYSCO. Nye Cegal har, gjennom sin bransjekompetanse, teknologiske bredde og størrelse, en helt unik forutsetning til å levere til hele energisektoren og hjelpe med det grønne skiftet, fortsetter Ringås.

Den asiatiske energikjempen Petronas er det største nasjonale oljeselskapet i verden målt i tilstedeværelse i antall land. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land.

– Cegal ble foretrukket foran andre teknologiselskaper på grunn av vår lange erfaring fra og kunnskap om energisektoren, våre unike skyløsninger og kompetanse på bransjerelevant data management. Vi skal bistå med å etablere det teknologiske fundamentet som trengs både for selskapets digitale transformasjon og for å effektivisere energiproduksjonen framover, sier Ringås.