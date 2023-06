Kolumbus avlyser anbud - jobber med å finne ny Lysefjorden-løsning

Kolumbus avlyser konkurransen om drift av Lysefjorden-sambandet. Det har styret i Kolumbus bestemt. Det opplyser Kolumbus i en pressemelding.

Årsaken er at prisene som er tilbudt overstiger rammene som lå til grunn for fylkestingets vedtak fra 22. februar 2222. Anslått nettokostnad per år var cirka 13 millioner kroner, men basert på de mottatte tilbudene anslås det at kostnaden ville blitt nær tre ganger så høy.

– Ettersom prisene er langt høyere enn forutsatt i fylkestingets vedtak, har ikke Kolumbus økonomiske rammer til å gå videre i kontraktsforhandlinger. Det har også vært dialog med selskapets eier, og vi har fått tydelig tilbakemelding om at det ikke er rom for betydelige overskridelser i fylkeskommunens budsjetter framover, opplyser styreleder Hege Skogland Mokleiv.

I fylkestinget sak 15/2022 ble det fattet et vedtak som dannet grunnlag for konkurransen om drift av sambandet i Lysefjorden. Konkurransen ble utlyst i oktober 2022, og tilbudsfristen var 27. februar 2023. Kontrakten skulle ha oppstart 1. januar 2024 og ha en varighet på minimum ti år.

Det har vært gjennomført en forhandlingsrunde, men konkurransen avlyses ettersom Kolumbus mener at videre forhandlinger ikke vil føre til nevneverdig reduksjon i prisen.

Kolumbus presiserer at tilbyderne har levert produkter som var etterspurt i anbudet, me til en for høy pris.

Årsaken til det høye kostnadsnivået er blant annet en kraftig økning i priser på batterier, stål og andre innsatsfaktorer.

Nå jobber Kolumbus med en løsning, og selskapet forteller at det fortsatt vil være tilbud på Lysefjorden fra 1. januar 2024.

– Kolumbus vil nå jobbe for fullt med å finne en løsning som kan gjelde fra 1. januar 2024. Jeg har stor forståelse for at avlysningen skaper usikkerhet for spesielt fastboende som er avhengig av et kollektivtilbud, og vi beklager situasjonen som har oppstått. Vi vil gjøre det vi kan for å finne en best mulig løsning i 2024, sier Mokleiv.

