Får 1 million kroner for å hjelpe skoletrøtte elever

Det melder Utdanningsnytt.

– Vi har lenge visst at motivasjonen på ungdomsskolen daler, men det bekymrer meg at det kan se ut til at motivasjonen daler allerede på mellomtrinnet. Det er alvorlig, sier nestleder i oppvekstutvalget, Ingvild Sørensen (MDG) til Utdanningsnytt.

Hun har foreslått en skolepakke for motivasjon, og forslaget ble enstemmig vedtatt i oppvekstutvalget i forrige uke. Mandag denne uken fulgte kommunestyret opp med å bevilge en million kroner som skal være tilgjengelig slik at skolene kan søke om midler så snart som mulig.

I forrige uke fikk oppvekstutvalget en sak om motivasjon, der mange skoler hadde gitt sine innspill til tiltak.

– Vi fikk tilbakemelding om at skolene ønsker mulighet til mer variasjon, elevene ønsker å være mer i aktivitet, de ønsker en mer praktisk skole og de vil være mer ute i naturen. Elevene sier også at de trenger å vite hvorfor de gjør det de gjør på skolen, sier Sørensen.

Nå ber politikerne skolene, elevene og foreldrene om hjelp til å lage felles tiltak for hvordan skolene kan jobbe med skolemotivasjon, skriver Utdanningsnytt.

I desember kommer handlings- og økonomiplanen. Da følger det trolig med mer penger til prosjektet.