Derfor får han bo gratis på campus

UiS-student Syed Aqib Ali bor i en av fem leiligheter i «MyBox-huset», som er like ved Studentenes hus på campus Ullandhaug. Bygget er satt sammen av seks containere, og ble opprinnelig bygget for å teste ut muligheten for å lage enkle, rimelige og plass- og energieffektive studenthybler.

Ali får bo gratis i leiligheten, som er på 26 kvadratmeter, mot å leve bærekraftig.

UiS-student Syed Aqib Ali, synes det er fint å bo gratis i «MyBox.» (UiS)

– Min erfaring med å bo her har vært god, sier han til RA.

– Jeg kan jo ikke klage, jeg slipper å betale for leie, strøm og internett, legger han kjapt til.

Han har blant annet måtte endre måten han dusjer på, for etter rundt 5 minutter er det bare kaldt vann igjen i springen.

Leiligheten Syed bor i er en av fem leiligheter i det såkalte MyBox-huset på campus Ullandhaug. Bygget er satt sammen av seks containere. (Privat)

Fakta om MyBox

Bygget er fra 2013-14, og er utviklet av to bachelorstudenter som ønsket å utvikle billige studentboliger på campus.

I 2019 installerte Future Energy Hub solceller, en vindturbin og batteri på bygget.

Våren 2022 gjorde UiS bygget om til et «levende laboratorium» for studenter.

De to første masterstudenter flyttet inn i våren 2023. De skriver også masteroppgave om bygget.

Akkurat nå leter UiS etter to nye studenter som er villig til å flytte inn til høsten.

– Litt ensomt, men verdt det

– Prisen jeg betaler for å bo her, er å skrive masteroppgaven min, og det er jo obligatorisk uansett, forklarer han.

Ali bodde tidligere i kollektiv, og innrømmer at han kan kjenne litt på ensomhet og isolasjon i perioder, nå som han bor alene.

– Det kan kanskje ta deg litt tilbake til de gamle covid-dagene. Men, det går bra – det er bare til å slå på TV-en og se på favorittserien sin på Netflix, invitere venner på middag, eller kanskje man kan ta seg en tur på SiS sportssenter som bare er 2 minutter unna MyBox.

Men Ali understreker at han virkelig ville anbefale studenter å bo i MyBox.

– Fordelene er uten tvil mye større enn ulempene. Det er jo for eksempel kjempefint å bo på Campus, så slipper du å forholde deg til buss og så videre.

Leiligheten er på 26 kvadratmeter og har en liten stue med tv, en kjøkken-krok, bad, skapseksjon og soverom med kontorplass. (Privat)

Eksperimenter

Anders Riel Müller leder Future Energy Hub og fasiliteter MyBox-ordningen sammen med innovasjonshuset Lyspæren ved UiS.

Han forteller at prosjektet «MyBox Living Lab», har som mål å utvikle kunnskap om energioptimering av eksisterende bygg.

– Dette innebærer fornybar energiproduksjon, energieffektivisering og livsstilsendringer. Prosjektet blir utført av studenter som bor i bygget i samarbeid med forskere på UiS. Målet er å utvikle ny kunnskap om de beste tekniske og samfunnsmessige løsningene, sier Müller til RA.

Han påpeker at renovering av eksisterende bygg krever en helhetlig forståelse om relasjonene mellom energieffektivisering, energiproduksjon og energiforbruk.

– Energiforbruk handler veldig mye om atferdsendringer. Generelt ønsker vi at studentene finner de beste økonomiske løsningene. For eksempel er det ikke optimalt å stappe taket fullt av solceller før man har gjort investeringer i isolasjon, energivinduer og andre effektiviseringstiltak og vurdert mulige atferdsendringer, sier han.

Müller forteller at målet med MyBox-prosjektet er å gi studenter mulighet til å jobbe på en «real life» case.

– Når studentene bor i bygget kan de utføre egne eksperimenter, se og merke effektene av de på egne kropp. Mange studenter jobber med teoretiske modeller. Dette prosjektet gir studenter mulighet for å jobbe i en mer virkelig case.

Leiligheten har en kjøkken-krok. (Privat)

Nye studenter

– Akkurat nå leter vi etter to nye studenter som er villig til å flytte inn til høsten.

Men høstsemesteret er litt annerledes ut, forklarer Müller:

For det første er alle studenter på UiS velkomne til å søke.

Vi har innkjøpt nytt monitoreringsutstyr som gir mer nøyaktige målinger på energiforbruk.

Vi håper å utvide til 4 leiligheter i 2024, og gjøre det til et internasjonalt prosjekt i samarbeid med partner-universiteter rundt i Europa.

Vi skal også renovere bygget basert på kunnskapen studentene har produsert.

Syed Aqib Ali er masterstudent ved Handelshøgskolen. (UiS)