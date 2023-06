UiS får 10 millioner til forskning: – Dette skal åpne øynene for hva vi er i ferd med å tape

– Natur-tapet fra generasjon til generasjon er ikke synlige. Et nytt forskningsprosjekt på naturressurser langs kysten skal få øynene våre opp for hva vi er i ferd med å tape, skriver Universitetet i Stavanger i en pressemelding.

Prosjektet, som har fått navnet MARGAIN, og Arkeologisk museum ved UiS har fått 10 millioner kroner i støtte gjennom Forskingsrådets forskningsprogram «Forskerprosjekt for fornying.»

– Støtten har utrolig stor betydning for oss. Det ikke er ofte at prosjekter innenfor humaniora får støtte fra Forskningsrådet sine utlysning for midler til havforskning, og vi er veldig glad for at de ser potensial i vårt tverrfaglig prosjekt, sier prosjektleder Dawn Elise Mooney til RA.

Mooney er arkeolog og arkeobotaniker ved Arkeologisk museum, UiS.

– Vi som arkeologer vet at arkeologien kan være relevant for aktuelle, samfunnsviktige spørsmål – det er flott at Forskningsrådet er enig med oss, legger hun til.

Drivtømmer er en kjent ressurs for mange folk langs kysten på Vestlandet og Nord-Norge. (Ines Meier )

Fire år med forskning

Hun forteller at hovedmålet med prosjektet er at folk blir bedre kjent med påvirkninger som klimaendringer og plast-forurensning har på havet og fjæra.

– Vi vil gjerne øke bevisstheten for hvordan vårt forhold til havet har endret seg over de siste tusen år, og hvilken konsekvenser dette har hatt for miljøet, kulturminner og biomangfold langs kysten.

Prosjektet starter opp ved årsskiftet (1. januar 2024) og skal vare i fire år.

– Hvilke forventninger har du selv til prosjektet? Er det noe du er ekstra spent på?

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med norskekysten. Under feltarbeidet skal vi bruke padlebrett (SUP) og/eller kajakk til å bli kjent med lokalitetene fra vannet, sånn som folk ville reist dit i fortiden. Det blir litt av en eventyr!, sier Mooney.

Hun er også spent på å gjøre noe der hennes arbeid kan bidra aktivt til å motvirke menneskeskapte miljøtrusler langs kysten.

– Jeg brenner virkelig for dette prosjektet, og gleder meg til å komme i gang i januar!

Dawn Elise Mooney på utgraving på Island (Lísabet Guðmundsdóttir )

Flere metoder

Mooney og samarbeidspartnerne skal bruke en rekke metoder som blant annet:

Arkeobotanikk (Artsbestemming av trevirke og frø)

Zooarkeologi (Studiet av rester av dyr fra arkeologiske steder)

Entomologi (Læren om insekter)

Jordmikromorfologi (Analyse av jordlagenes sammensetning)

DNA-analyse.

Alt dette gjør forskerne for å få så mye informasjon som mulig ut av materialet de finner.

I pressemeldingen påpekes det at målet for prosjektet er en helhetlig forståelse av marin ressursbruk, og hva det har hatt å si for bosetting og livsveier langs vestkysten av Norge fra Vikingtid til tidlig moderne tid. Denne kunnskapen skal også bidra til å øke oppmerksomheten om aktuelle miljøspørsmål i møte med de globale endringsprosessene.