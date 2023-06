Ny rapport: Nysnø vil redusere flere millioner tonn CO2-utslipp

I mars lanserte investeringsselskapet Nysnø rapporten «Hvordan måle klimapåvirkning», som beskriver en metodikk for å beregne unngåtte klimagassutslipp. Nå er metoden anvendt på Nysnøs egen portefølje, og investeringene anslås å bidra til 7.2 millioner tonn unngåtte CO₂-utslipp innen 2030.

Det melder Nysnø i en pressemelding tirsdag.

Tallene presenteres i Nysnøs første klimaeffektrapport, som framhever hvordan porteføljeselskapene bidrar til å begrense framtidige klimagassutslipp gjennom innovative klimateknologier og løsninger.

---

Fakta om unngåtte utslipp

Unngåtte utslipp, eller såkalte «scope 4»-utslipp, er en kvantifisering av klimagassutslippene som ikke vil bli sluppet ut i atmosfæren, eller fjernet fra den, som følge av å ta i bruk en bestemt klimateknologi sammenlignet med nåværende løsning.

De samlede unngåtte utslippene fra Nysnø investeringer i 2030 er estimert til 7,2 millioner tonn CO2e.

---

185 selskaper

I pressemeldingen påpekes det at beregning av unngåtte utslipp er i tidlig utviklingsfase.

Nysnø har samarbeidet med andre klimainvestorer i prosjektet FRAME for å utvikle en standard metode for å beregne både realiserte og framtidsrettede unngåtte utslipp.

– Vi har identifisert og kvantifisert de ulike klimapåvirkningene som oppnås av våre porteføljeselskaper og publiserer nå for første gang den samlede påvirkningen fra porteføljen vår mot 2030. Beregningene inkluderer både realiserte og estimerte framtidige CO₂-reduksjoner basert på realistiske vekstprognoser for de respektive selskapene, justert for vår eierandel, sier Jean Baptiste Curien, direktør for klimateknologi i Nysnø.

Gjennom porteføljen av selskaper og fond har Nysnø direkte og indirekte bidratt med vekstkapital til mer enn 185 selskaper.

Nysnø understreker at det er viktig å merke seg at metoden er anvendt på Nysnøs direkte investeringer og ikke inkluderer fondsinvesteringene.

---

Fakta om Nysnø

Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp.

Gjennom en forvaltningskapital på 3,5 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi.

Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eiers av Nærings- og fiskeridepartementet

---