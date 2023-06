Stjal instrumenter fra «Hakkebakkeskogen»

Et par dager før Storhaug skulle få besøk av Klatremus og gjengen, i regi av Nabolagsteateret, skjedde det noe uventet.

– Jeg har kulisselageret i garasjen, og holdt på å pakke ting inn i bilen. Så får jeg høre at en byggmester vi har hjemme nå, synes han så noen nede ved bilen min, sier Henrik Melsom Edvardsen, til RA.

Han er ansvarlig for regi og scenografi i Nabolagsteateret sin oppsetting av «Hakkebakkeskogen».

Edvardsen fikk ikke høre så mye mer av hva byggmesteren hadde observert, for han tok beina fatt og løp ned til bilen.

– Jeg skulle se om jeg kunne finne dette mennesket. Jeg er sikker på at om jeg hadde konkurrert med Ingebrigtsen-brødrene hadde jeg nesten tatt dem igjen der og da. Jeg visste ikke jeg kunne løpe så fort, sier Edvardsen og ler godt.

Men farten hjalp lite, for mennesket, som de mener er en dame med hund, var forduftet.

Det var også noen instrumenter (rytmeinstrument og tamburin) som skulle brukes i forestillingene.

Forestillingen foregår utendørs, og publikum flytter seg fra sted til sted, sammen med skuespillerne. (Nabolagsteateret)

En klem til tyven

– Som bamsefar i Hakkebakkeskogen sier, gjort er gjort, og spist er spist, så vi skal ikke gjør et så stort nummer ut av dette, sier Edvardsen.

Han forteller at han delte et innlegg på en nabolagsgruppe på Facebook rett etter hendelsen, hvor han henvendte seg til tyven, i et håp om å få instrumentene tilbake.

– Jeg tviler på vedkommende har sett det, vi har hvert fall ikke hørt noe mer.

– Blir dette anmeldt?

– Nei. Det var ikke store verdier, det var bare trist fordi noe som skulle brukes til å glede andre ble stjålet, sier Edvardsen.

Men han forsikrer om at de ikke er sure på tyven.

– Ikke alle har det like godt. Dette er glemt fra vår side nå, så hvis vedkommende har lyst til å få med seg en forestilling er hun hjertelig velkommen fra mandag til fredag. Det går veldig fint å forenes. Hun skal ikke få en skjennepreken heller, bare en klem. Det trenger vi i dag – flere klemmer, sier Edvardsen.

Det gikk bra

Edvardsen forsikrer om at første forestilling, som ble spilt på fredag kved, gikk bra, selv uten instrumentene.

– Jeg har med meg to fantastiske musikere, som selvfølgelig klarte å improvisere. Så ingen merket noe til tyveriet.

Oversikt over spilleplan

Fredag 16. juni klokken 18.00 (Emmaus på Storhaug)

Lørdag 17. juni klokken 15.00 (Teigen på Finnøy)

Mandag 19. juni klokken 18.00 (Emmaus på Storhaug)

Tirsdag 20. juni klokken 18.00 (Emmaus på Storhaug)

Torsdag 22. juni klokken 17.00 (Emmaus på Storhaug)

Torsdag 22. juni klokken 19.00 (Emmaus på Storhaug)

Fredag 23. juni klokken 16.00 (Emmaus på Storhaug)

Fredag 23. juni klokken 18.00 (Emmaus på Storhaug)

