Slik kan du vinne 25.000 kroner fra Stavanger kommune

I år er tema for konkurransen «vis det du liker å gjøre i nabolaget ditt, når du har sommerferie hjemme i Stavanger», opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Konkurransen er for alle som er bosatt i Stavanger kommune, og som er mellom 13 og 19 år.

– Vi vil se både de små og store øyeblikkene. Når står du opp? Vis morgentrynet ditt! Går du tur med hunden? Klapper en katt? Hilser på naboen? Bader du? Har nabolaget ditt en fin badeplass? Hva leser du? Ser du noe som overrasker deg? Vet du noe om nabolaget ditt som få andre vet? Hvem har dagens fineste smil? Beste latter? Gjør du en god gjerning? Hva er dagens fineste øyeblikk?, skriver Stavanger kommune.

Stavanger kommune oppfordrer også til å dele videoen på sosiale medier med #ungsiddis.

Innsending hele sommeren

På nettsiden til kommunen kan du lese konkurransereglene og send inn videoen for å være med i konkurransen.

Frist for innsending er 15. august. Vinnerne offentliggjøres etter valget, i løpet av uke 38.

– Husk også at hvis du filmer eller tar bilde av noen flere enn deg selv, spør om lov, si hva det skal brukes til og at det potensielt kan bli delt i Stavanger kommunes kanaler.

Juryen består i år av ordfører Kari Nessa Nordtun, Kristin Lode (FrP), Daria Maria Szymaniuk (MDG), lederen for ungdommens kommunestyre, og en representant fra kommunikasjonsavdelingen.

---

Premier 2023:

Førsteplass: 25.000 kroner

Andreplass: 20.000 kroner

Tredjeplass: 15.000 kroner

5 vinnere får 10.000 kroner hver

18 vinnere får 5000 kroner hver

For å nå helt opp til hovedpremiene vil vi vektlegge:

At videoen viser en dag i nabolaget ditt i Stavanger i løpet av sommerferien.

Kreative videoer med et ungdommelig perspektiv.

Videoer med hensiktsmessig lengde, god kvalitet i lyd og bilde, som oppfyller kravene til format.

Videoer der budskapet blir formidlet på en god måte.

---

Videokurs

I år arrangerer Stavanger kommune også et gratis videokurs for de som ønsker å delta i konkurransen, men gjerne vil lære hvordan de kan lage gode videoer. Men du er ikke nødt til å være med på kurset for å delta i konkurransen.

De to instruktørene på kurset er profesjonelle produsenter, musikere, filmskapere og billedkunstnere som vil lære deg hvordan du kan jobbe med alle disse feltene – samt hvordan du kombinerer dem for å lage kule videoer og animasjoner, ifølge kommunen.

Kursdagene du kan velge mellom er:

Mandag 26. juni, klokken 10–15

Tirsdag 27. juni, klokken 10–15

Fredag 30. juni, klokken 10–15

Kurset holdes i Metropolis sine nye lokaler i Arne Rettedalsgate 12.