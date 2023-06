Menn i Rogaland på kreft-toppen: – Husk på dette i solen

Starten på juni har vært solfylt i Rogaland, og godværet vil trolig holde seg en god stund framover. Det betyr mindre klær på kroppen og mer eksponering for sol – da er det avgjørende å beskytte seg, minner Kreftforeningen om.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder forekomst, og dødelighet av hudkreft. Noe av grunnen til det kan være at det er fort gjort å «bråsole» seg i Norge, da mange ønsker å utnytte sola som kommer, for man aldri vet hvor lenge den varer.

– Dessverre har vi en topp-plassering også i Rogaland. Tall fra Kreftregisteret viser at det ikke er noen andre fylke i landet som har så mange tilfeller av føflekkreft blant menn, som i Rogaland, sier distriktsleder i Kreftforeningen Rogaland, Camilla Gram, til RA.

Dette mener Kreftforeningen ikke er veldig overraskende, da Rogaland over flere år har vært i landstoppen av krefttilfeller.

– Dette er en førsteplass som vi absolutt ikke ønsker å ha. Her må menn i fylket vårt ta grep, oppdager du endringer ved en føflekk, så ta kontakt med fastlegen din for å få den sjekket. Og like viktig, følg Kreftforeningens enkle solråd, sier Gram.

Kvinnene er bedre

Blant kvinnene i Rogaland har man i imidlertid en lavere forekomst av føflekkreft enn landsgjennomsnittet.

– Generelt så er menn noe dårligere til å ta kontakt med fastlegen når de oppdager endringer eller ubehag i kroppen. Dette er nok tilfellet også for forandringer i hud og føflekker, påpeker Gram.

For lite solkrem

Kreftforeningen gjør det klart at de fleste smører seg med solkrem, men mange blir likevel solbrent.

– En grunn til det er at vi ofte bruker for lite solkrem, og smører oss for sjeldent. Det er heller ikke bare på stranden og ved sjøen man blir brent. Det er enda mer vanlig å bli solbrent når man ikke aktivt soler seg – som på tur, trening eller på uteservering.

Ifølge Kreftforeningen er den viktigste solbeskyttelsen å kutte tiden man er i den sterke solen midt på dagen.

– Hatt og klær beskytter også. Det er en myte at man kan være lenge i sola så lenge man ikke blir solbrent. Også de med mørkere hud kan få hudkreft, selv om risikoen er noe mindre enn hos en med helt lys hud, opplyser Kreftforeningen.

Livsviktige solråd

– Hva er deres råd i forhold til forebygging av føflekkreft?

– Vi vet at 9 av 10 tilfeller av hudkreft, skyldes intens soling og solarium. Denne kreftformen kan vi i all hovedsak unngå ved å følge våre klare solråd:

Smør deg rikelig med solkrem med høy faktor.

Beskytt kroppen mot sterk sol, gå gjerne i skyggen på tidspunkter der solen er sterkest, bruk noe på hodet, solbriller og klær som beskytter.

– Hvordan oppdager man føflekkreft? Hva må man være obs på?

– Du skal være oppmerksom på føflekker som endrer seg, enten i farge, fasong eller tykkelse. Dersom føflekken klør eller på annen måte er ubehagelig, skal du også få den sjekket. Gå gjerne inn på våre hjemmesider og sjekk ut føflekk-testen, råder distriktslederen i Kreftforeningen.

– Hvor alvorlig er føflekkreft? Hva er det som påvirker utfallet?

– Det som er helt avgjørende, er at du oppdager endringer i føflekken raskest mulig. Da skal du gå til fastlegen din for en sjekk. Jo tidligere føflekk kreften blir oppdaget, jo bedre er prognosen.

Kreftforeningen ønsker å informere innbyggerne om viktigheten av å beskytte seg i solen. Derfor sender de ut solpatruljer som oppsøker badeplasser og festivaler. De forteller om Kreftforeningens solråd, gir ut tatoveringer og solkrem med høy faktor. Til helgen står en solpatrulje-gjeng klar både på Mablis og under sentrumsfestivalen på Ålgård

Fakta:

Tall nasjonalt 2022:

1462 menn og 1449 kvinner fikk påvist føflekkreft i Norge. Dette er en av kreftformene som øker mest på landsbasis.

Økningen er særlig stor blant de over 50 år, men føflekkreft er også den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25–49 år, både blant menn og kvinner.

Tall Rogaland, 2022:

1855 menn og 1458 kvinner i Rogaland fikk påvist kreft.

141 menn fikk påvist føflekkreft, 115 kvinner.

Når Kreftforeningen omtaler kreftforekomst, bruker de tall på krefttilfeller per 100.000 personer.

Dermed hadde Rogaland 60,5 tilfelle av føflekkreft per 100.000 menn i 2022.

Slik så det ut for resten av landet:

Menn:

Rogaland 60,5 (høyest)

Oslo: 57,3

Gjennomsnitt hele landet: 51,1

Troms og Finnmark: 33,6 (lavest)

Kvinner:

Vestfold og Telemark: 62 (høyest)

Landsgjennomsnitt hele landet: 47,7

Rogaland: 46,2 (For kvinner er altså forekomsten under landsgjennomsnittet)

Oslo: 44,9

Nordland: 28 (lavest)

Kilde: Kreftforeningen

