Flyplassen: Nytt parkeringshus åpnet - og nytt kjøremønster

Torsdag 15. juni klokken 05.00, da åpnet det nye parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola. Akkurat i tide før sommerferien. Over 2400 parkeringsplasser står klare. Hver parkeringsplass har en bredde på 2,5 meter.

De ti første som kjørte inn i parkeringshuset fikk gavekort og gratis parkering. Én vinner fikk gratis parkering i parkeringshuset ut året.

Det var ingen elbilladere i parkeringshuset som brant. Nå vil det bli montert 30. Fra før er det også 90 ladere på langtidsparkeringen P7.

Nytt parkeringshus betyr også nytt kjøremønster på flyplassen. Dette gjelder områdene Kiss & Fly,P1kortidsparkering, P2 og P4 parkeringshus og bilutleie.

Slik kjører du inn og ut på Kiss & Fly:

Nytt kjøremønster på Kiss & Fly på Stavanger lufthavn, Sola flyplass Nytt kjøremønster på Kiss & Fly på Stavanger lufthavn, Sola (Avinor)

Slik parkerer du på P1, kortidsparkering:

Slik kjører du: P1 Stavanger lufthavn, Sola Slik kjører du: P1 Stavanger lufthavn, Sola (Avinor)

Slik parkerer du på P2:

Slik parkerer du på P2, Stavanger lufthavn, Sola Slik parkerer du på P2, Stavanger lufthavn, Sola (Avinor)

Slik parkerer du på P4, som også er bilutleie-området:

Her finner du P4 og bilutleie på Stavanger lufthavn Sola Her finner du P4 og bilutleie på Stavanger lufthavn Sola (Avinor)

Norges mest brannsikre p-hus

Av naturlige årsaker har brannsikkerheten stått høyt på agendaen til Avinor når det nye parkeringsanlegget skulle bygges.

Det har vært svært viktig for Avinor å gjøre grundige undersøkelser for å finne årsakssammenhengen for å dra læring og erfaring fra hendelsen, skriver Avinor i en pressemelding.

Det var ettermiddagen 7. januar 2020 at det begynte å brenne i en parkert bil inne i parkeringshuset.

I etterkant av brannen har branntekniske forhold i alle p-hus på Avinors lufthavner blitt kartlagt for å iverksette korrektive tiltak der det har vært nødvendig.

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad er stolt over den felles innsatsen som har blitt lagt ned av Avinors folk og samarbeidspartnere, både i håndteringen av selve brannen og umiddelbart etter, og i byggeprosessen frem mot ferdigstilt parkeringshus.

- Dette er jo en erfaring vi gjerne skulle ha vært foruten, men når det så skjedde, så har det blitt håndtert på en veldig god måte av både av våre folk lokalt, i Avinor sentralt og øvrige samarbeidspartnere. Jeg føler meg rimelig sikker på at dette nå er Norges mest brannsikre parkeringshus, sier Sigmundstad

99,5 prosent gjennvinningsgrad

Det var store ødeleggelser da det brant januar 2020, men hele 99,5 prosent av materialene fra det ødelagte parkeringshuset har blitt resirkulert og blitt sortert for gjenbruk.

20.000 tonn betong er gjort om til pukk, som igjen blir brukt til nye veier i lufthavnens nærområdet. Veien ut til flyplassens egen solcellepark er betong fra det gamleparkeringshuset.

---

Dette er saken:

7. januar 2020 brant parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola. Det begynte det å brenne i en parkert bil, en Opel Zafira. Brannen startet 15.25 på dagen.

Rundt 400 biler ble skadet, og brannen kostet mellom 700 og 800 millioner kroner.

Byggingen av et nytt parkeringshus vil koste mellom 525 og 560 millioner kroner, sa Avinor i 2021.

15. juni 2023 åpnet det nye anlegget, landets mest brannsikre parkeringshus, med over 2400 parkeringsplasser.

---