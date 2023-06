Sekunder senere ble andefamilien meid ned

Det var flere ulykker i Stavanger-distriktet onsdag ettermiddag. Kjedekollisjon på motorveien, påkjørsel i rundkjøringen ved Tanangervegen og Tananger ring. Kollisjonene skapte kø og saktegående trafikk flere steder.

Kollisjonene førte blant annet til stillestående trafikk på Solasplitten i Sømmevågen ved Stavanger lufthavn Sola. Da benyttet en andemor med fem andunger sjansen til å krysse den brede veien, over til flyplassen.

Et svært risikofylt oppdrag, men det gikk greit å krysse de første to feltene, i retning Tananger. Endene vagget mellom saktegående bilhjul.

Problemet var at det ikke var kø på andre siden av veien, hvor bilene fløy forbi i 80 kilometer i timen, i retning Forus og E39.

En sky av fjær

En motorsykkel og en bil klarte å bremse og svinge unna. Det klarte ikke de neste bilene. Plutselig ble RA vitne til en sky av fjær. Da RA kom kjørende den andre retning få minutter senere, lå andemor påkjørt midt i veien. Noen titalls meter lenger borte lå det som tilsynelatende var to påkjørte andunger.

Hvor de tre gjenlevende andungene var er uvisst.

Naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand, forteller at det dessverre er lite håp for andungene.

– Man må være realistisk. Når ungene mister foreldrene, så går det som regel veldig dårlig med dem. Oftest blir de tatt av andre rovdyr, andre fugler, hund, katt eller mink, sier han til RA.

Et lite håp

Men det er et lite håp.

– Ender er veldig villige til å adoptere andre unger. Dersom det er en annen andefamilie med unger i samme alderskategori i området, kan det hende at de blir adoptert, forteller Ankarstrand.

Likevel er håpet lite.

– Sjansene er dessverre store for at andungene blir tatt av en måke i mellomtiden. Det er trist. Naturen er knallhard, sier naturforvalteren.

– Bør en gi beskjed dersom man kjører på ender?

– Det er ikke så mye vi kan gjøre. Det hender at vi får telefoner fra noen som har funnet mange andunger uten en mor. Da reiser vi gjerne ut og henter dem, for å så prøve å finne en ny andefamilie – gjerne ved Mosvatnet – som kan adoptere ungene. Vi gjør det vi kan. Å finne en annen andefamilie for andunger er noe hvem som helst kan gjøre, understreker Ankarstrand.

- Veiene tar mange dyreliv

Veier og menneskelig infrastruktur gjør skade på naturen, sier naturforvalteren.

– Det er faktisk stor dødelighet på veiene. Veiene og infrastrukturen vår tar mange liv, både fugler og dyr. Veiene skal bygges billigst mulig, og da går det utover naturen, sier Ankarstrand.

