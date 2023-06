Denne måneden skal første pasient inn på nye SUS

Nye Stavanger universitetssjukehus tar sikte på å ønske første pasient velkommen til detnye sykehuset på Ullandhaug mai 2025.

Ansatte på sykehuset vil ha sin første arbeidsdag på Ullandhaug i starten av 2024.

Torsdag 22. juni legges framdriftsplan for sluttfasen av byggeprosjektet fram for styret i Helse Stavanger. Planen er felles for bygg- og driftsorganisasjonen. Det innebærer en dato for når sykehuset kan tas i bruk, og når pasientene flyttes.

Det melder Helse Stavanger i en pressemelding.

– Vi planlegger for å ta imot den første pasienten i mai 2025. Pasientsikkerhet og hensynet til medarbeidere har vært det viktigste for oss når vi nå har fastsatt en innflyttingsdato, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Selve flytteperioden starter 28. april 2025 og går over to uker. Alle pasientene blir flyttet siste helgen i perioden, det vil si søndag 11. mai. Fra dette tidspunktet går vi fra delvis til full klinisk drift i det nye sykehuset.

Slik blir veien videre

Februar 2024

Byggene er ferdige (siste del av B-bygget ferdig i mai 2024).

Nå starter den siste omfattende testing for å sikre at alt fungerer som det skal.

Februar - desember 2024

Bygningene blir til sykehus. Flere medarbeidere får nå SUS Ullandhaug som sin arbeidsplass.

Strøm, vann, kjøling og ventilasjon testes ferdig i alle bygg.

Utstyr installeres, kjøres i gang og testes.

Medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og sterilsentralen er først ut.

Desember 2024 – januar 2025

Felles testing av at bygget og alle tekniske installasjoner virker fint sammen med medisinsk-teknisk utstyr.

Januar – mai 2025

Flere laboratorier starter opp drift, blant annet patologi og medisinsk mikrobiologi. Stråleterapi og radiologi starter også opp drift.

Nå intensiveres opplæring og simulering slik at pasienter kan få behandling, og både pasienter og medarbeidere kan være trygge fra dag én.

Mai 2025

Pasientene flyttes fra SUS Våland, og nye pasienter tas imot på SUS Ullandhaug.

Byggene i rute

De ulike bygningene blir ferdig, såkalt mekanisk ferdigstilt, som planlagt i løpet av 2023 og 2024. B-bygget blir ferdig i mai 2024 som siste bygg i dette første byggetrinnet.

– Det ligger et omfattende og imponerende godt arbeid bak at vi har kommet så langt, både på byggeplassen og blant medarbeiderne på sykehuset, sier Schøyen.

Før pasientene kommer, må alt utstyr være testet og klart.

Opprinnelig plan var å flytte pasientene helt mot slutten av 2024. Nå skyves dette noen måneder for å sikre at alt utstyret som skal brukes i pasientbehandling er grundig testet.

– Alt som skjer på baksiden, er avgjørende for kvaliteten på behandlingen pasientene får. Med innflytting i mai 2025 får vi bedre tid til mottakskontroll og testing for å sikre at pasienten får den beste behandlingen, sier Kjell Ivar Dybvik, sjeffysiker ved seksjon medisinsk fysikk.

B-bygget:

B-bygget blir ferdig i mai 2024 som siste bygg i dette første byggetrinnet.

B-bygget er det dyreste og mest avanserte bygget.

Helse Stavanger hadde opprinnelig ikke råd til å bygge hele B-bygget i første byggetrinn. Planen var å bygge et halvt B-bygg, for så å ta resten i et senere byggetrinn.

I 2019 endret Regjeringen lånebetingelsen for sykehusbygg, og Helse Stavanger fikk innvilget økt låneramme i statsbudsjettet for 2021 for å kunne ferdigstille hele B-bygget i første byggetrinn.

Del 2 av B-bygget er dermed en betydelig utvidelse av byggeprosjektet med sine 20 000 kvm.

Denne utvidelsen av første byggetrinn var en av grunnene til at prosjektet endret navn fra SUS2023 til Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS), fordi det innebar at bygget ville være ferdig først i 2024.

