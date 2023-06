Nkom: Salgsstopp for Easee Norge

Easees ladebokser for elbiler i Norge blir underlagt et salgsforbud, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Etter at Easee-ladere fikk salgsforbud i Sverige, har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjort sine egen undersøkelser.

Nå er konklusjonen klar.

Nkom har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomgått omfattende dokumentasjon i relasjon til Easee Home og Easee Charge ladebokser for elbiler.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av releene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

I mars måtte elbilladerprodusenten permittere 138 ansatte etter at det svenske Elsäkerhetsverket 14. mars innførte salgsforbud for deres produkter i Sverige.

Den svenske tilsynsmyndigheten mente produktet til det Sandnes-baserte selskapet ikke oppfylte grunnleggende sikkerhetskrav. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.