Over 900 kan bli tatt ut i streik på sokkelen

Industri Energi har i dag varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund (NR) om det første streikeuttaket hvis megling på flyteriggområdet ikke fører fram.

Det er meldt plassfratredelse for 913 medlemmer, fordelt på 12 innretninger og 16 virksomheter på norsk sokkel. Det melder selskapet i en pressemelding.

Forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) ble brutt 20. mai. Partene er innkalt til megling 28. juni med frist til klokken 00.00 samme dag. Meglingen vil bli ledet av riksmegler Mats Wilhelm Ruland og vil foregå i Oslo.

Hvis partene ikke kommer til enighet i megling, blir det streik på flyteriggområdet fra natt til 29. juni.

– Riggbransjen går godt og vi skal ha et lønnsoppgjør som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi, i pressemeldingen.

Disse kan bli tatt ut

Flyteriggavtalen omfatter nesten 4000 Industri Energi-medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for følgende selskap, innretninger og antall medlemmer: