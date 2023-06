Kolumbus har tildelt kontrakten til Fjord1 om drift av hurtigbåtrutene til Byøyene og Hommersåk.

Sambandet til Byøyene og Hommersåk opereres i dag av Norled.

Kontrakten har oppstart 1. januar 2024, og i løpet av det første året vil Fjord1 fase inn et ombygd elektrisk fartøy i tillegg til «Medstraum» som trafikkerer sambandet i dag. Kontrakten har en varighet fra 1. januar 2024–31. desember 2026, med mulighet for to års forlengelse.