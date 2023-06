Easee om salgsforbudet i Norge: - Kommer med en ny lader

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier CEO Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen innvirkning. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere, poengterer Easee.

Det var mandag at Nkom varslet at de har kommet fram til den samme konklusjonen som svenske Elsäkerhetsverket, og at det også blir salgsforbud i Norge.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier CEO Jonas Helmikstøl.

Produktene vil fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før.

Easee vil fortsette å utfordre og innovere – for å gjøre de beste og sikreste løsningene tilgjengelige for våre kunder. Et nytt produkt er rett rundt hjørnet:

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår og vil snart lansere en ny lader på markedet. Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye, sier Chief Product Officer, Ola Njå Bertelsen.

[ Nkom: Salgsstopp for Easee i Norge ]