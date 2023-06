Stor skogbrannfare: Totalforbud innføres

Forbudet gjelder foreløpig fram til 30. juni 2023. Brann- og redningssjefene vil da ta en ny vurdering om det er behov for å forlenge totalforbudet.

For Rogaland brann og redning gjelder totalforbudet følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Kvitsøy, Strand, Bjerkreim, Hjelmeland og Eigersund. I tillegg gjelder dette Sokndal, Lund, Hå og Sirdal.

Det melder Rogaland Brann og Redning IKS i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Totalforbud – hva innebærer det?

Ved et totalforbud er det ikke lov å gjøre opp ild:

i og i nærheten av utmark og innmark

på tilrettelagte grill- og bålplasser

Under et totalforbud er det ikke tillatt å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener o.l..). Dette gjelder i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

– Hva er innmark og utmark?

Innmark er dyrket mark, engslått og kulturbeite.

Utmark er det meste av skog, strand, fjell, eng, myr, vann og andre typer landskap

Lov å grille i hagen

I pressemeldingen presiseres det at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, skolegård og større asfaltert område.

– Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er, understreker brannvesenet i pressemeldingen.

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur. Nå når det er totalforbud oppfordrer de til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute.

– Vi ber også virksomheter som driver med for eksempel skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og lignende om å vurdere og etablere tiltak for å redusere risiko for brann.