Dragefestival i helgen: – Vi skal pynte himmelen

– I helgen skal vi pynte himmelen som om den var et juletre!, sier Sveinung Dybvig i Sola Drageklubb til RA.

I år er det 34. året Dragefesten går til værs.

– På lørdag inviterer vi til drageverksted. Der får voksne og barn lære å bygge og fly drager. Noen er små og enkle, andre store og litt krevende. Mange erfarne dragebyggere hjelper til. Det starter kl. 11.00, og siste kurs starter kl. 14.00.

Dybvig forteller at det blir vanligvis bygget mellom 100 og 300 drager i løpet av dagen. Verksted blir arrangert i Stangelandsenteret på Sola.

– På søndag drar vi til Hellestøstranden. Fra klokken 12, så snart ordføreren i Sola har åpnet Dragefesten, blir det satt opp store drager laget av et knippe verdensberømte dragebyggere. Så flyr hundrevis av hjemmelagede og kjøpte drager på stranden. Det blir diplom til barna, og noen heldige dragebyggere få en premie. Det blir solgt litt å spise, og drager til de som vil være med og fly.

Han forteller at Dragefesten vanligvis trekker cirka 3–5000 deltakere, og at det er et av distriktets mest populære utendørs familiearrangementer.

---

Fakta om Dragefestivalen

Lørdag 10. juni – Drageverksted

På Stangelandsenteret kan du på lørdag bli med på Norges største drageverksted, og bygge din egen drage. Det er flere modeller å velge mellom, ingen påmelding kreves, og det er nye kurs ca. hver hele time (mellom 11.00-15.00). Dragene kan bygges på 30–60 minutter.

Søndag 11. juni – Dragefestival

På Hellestøstranden (fra klokken 12.00-16.00): Oppvisning med internasjonale drageflygere, premiering av hjemmelagede drager, og diplom til alle barn. Salg av drager, mat og drikke. Gratis å delta. (Parkering 50 kr.)

Arrangører: Sola kommune, Sola Drageklubb, idrettslaget Havdur og FAU Dysjaland skole.

---

Sol og smil

– Hva er dine forventninger til helgen?

– At cirka 200 nye drager ser dagens lys på lørdag, og at søndagen blir like fin som værmeldingen spår. Så håper jeg at tusenvis av blide mennesker tar på solkrem og blir med på festen!

Dybvig understreker at alle er velkommen, og oppfordrer særlig de som ikke har vært med tidligere til å ta turen.

– Alle som liker å leke, lage ting, være ute sammen med andre og dele opplevelser er i målgruppen. De fleste som kommer er barnefamilier, ofte tre generasjoner, og turgåere som vil vende blikket oppover.

Han forteller at de merker godt at mange gleder seg – da de får mye spørsmål om når Dragefesten skal være.

– Vi har holdt på så lenge, at de som var barn på nittitallet kommer nå med egne barn for å dele barndomsopplevelser, påpeker han.

Dybvig minner om at Statsforvalteren hvert år truer med å forby Dragefesten for å verne marehalm og sanddyner mot tråkking.

– Derfor: Hold dere på strandflaten og bruk stiene, oppfordrer han.

Drager i alle farger og fasonger på Hellestøstranden i 2019. (Marius Vervik)

Tålmodighet

– Må man ha med seg noe, eller hva bør man huske på før man kommer?

– Ta med drage, vindjakke og nistekurv. På solrike dager kan det komme hundrevis av biler, så en porsjon tålmodighet kan komme godt med, sier Dybvig.

Han forteller at det han selv synes er noe av det kjekkeste med Dragefestivalen er å treffe andre dragebyggere, og se at mange setter pris på det arbeidet som legges ned i festivalen.

– Og siden jeg er «programleder med mikrofon» – kan jeg fortelle om drager, drageflyging og historier om drager i vitenskap, krig og fred. Rett og slett dele litt drageglede, legger han til.

Det var tjukt med både folk og drager på Hellestøstranden i 2019. (Marius Vervik)

Dragefest siden 1989

– Hvordan startet den første Dragefesten?

– Det startet i 1989 med at Sola kommune samlet foreldre fra skoler og barnehager, og ville ha ideer til hva som kunne skape møteplasser og aktivisere innbyggerne i en raskt voksende befolkning med mange innflyttere, sier Dybvig.

– Dragebygging ble nevnt, og vi laget en modell der en dragebygger lærte foreldre hvordan de kunne bygge og arrangere drageverksted. For å vise hva vi kunne arrangerte vi en dragefestival i etterkant, våren 1990. Det var så populært at vi tok et år til, og et år til osv. Dugnadsånden forsvant etter hvert, og vi begynte med åpne drageverksteder, som det blir på lørdag. 34 år senere er det et årlig arrangement med 3 – 5000 deltakere, forklarer han videre.