Ny elbillader: – Gjør det enklere å sjekke at du faktisk lader for strømmen du betaler for

Ladeselskapet Zaptec lanserer et nytt produkt med MID-sertifisering. Zaptec Pro (MID) vil være tilgjengelig fra 15. august.

Den nye laderen har et innebygget måleinstrument, som gjør det enklere for forbrukerne å sjekke at de får den strømmen de faktisk betaler for på offentlige ladere.

– Med andre offentlige ladestasjoner uten MID så varierer målenøyaktigheten og betalingsgrunnlaget fra produsent til produsent. Med MID så er dette kvalitetssikret og til fordel for kundens trygghet på at man betaler for riktig mengde strøm, sier Peter Bardenfleth-Hansen, administrerende direktør i Zaptec i en pressemelding.

– Vi har selv utviklet et integrert måleinstrument som passer inn i vår nye Zaptec Pro-lader og som nå er godkjent i tråd med Måleinstrumentdirektivet (MID)-standarden. Dette måleinstrumentet vil gi en helt presis måling på hvor mye strøm som er levert til bilen, slik at du kan være helt sikker på at du faktisk får den strømmen og antall kWh som du har betalt for, sier han.

Laderen vil også ha et display som viser det akkumulerte strømforbruket i kWh, slik at man kan se hvor mye strøm som har gått gjennom laderen. Ladehistorikken vil lagres i Zaptecs app og portal, og måleinstrumentet vil gi en like nøyaktig måling som en strømmåler som er plassert i et sikringsskap.

Godkjenningen er et stort skritt for Zaptec på veien mot å åpne nye markeder i Europa, ettersom flere store markeder har MID-sertifisering som krav for offentlige ladere, skriver Zaptec.

Selskapet spår at dette kravet mest sannsynlig vil komme til resten av Europa og Norden i nærmeste framtid også.

MID-sertifisering er et krav i spesifikke markeder og nær et krav i andre. Som et tilfelle, og hvis du ser på Tyskland alene, går du fra å ha 250 konkurrenter til 70 bare ved å implementere MID i ladeenheten. Den som er bygget i vår nye Zaptec Pro-lader er nå sertifisert for å måle kraften som brukes til å lade et elektrisk kjøretøy. Det vil forbli som et trygt kvalitetsstempel for alle sluttbrukere som kun betaler for nøyaktig den energien de får til kjøretøyene sine, sier Bardenfleth-Hansen.

