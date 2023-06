Easee fikk nytt nei fra Sverige

I mars ga Elsikkerhetsverket i Sverige Forus-baserte Easee salgsforbud av sine elbilladere. I slutten av mai presenterte Easee dokumentasjon, som de mener viser at løsningene deres er trygge, og ba om midlertidig forføyning mot Elsikkerhetsverkets vedtak om salgsforbud. Dette var andre gang Easee ba retten om at salgsforbudet måtte bli opphevet. Denne uken ble det kjent at svenskene nok en gang har sagt nei til oppheving av salgsforbudet.

Ny Teknik meldte om vedtaket først.

Tilsynsmyndigheter i andre europeiske land må ta stilling til det svenske vedtaket innen 14. juni. Disse landene må innen da enten iverksette Elsikkerhetsverkets salgsforbud eller starte egne undersøkelser av Easee Home og Easee Charge. I Norge er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i full gang med å undersøke Easees lader. Konklusjonen fra Nkom er varslet å være klar senest torsdag i neste uke, skriver Aftenbladet.