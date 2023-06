Derfor øker Lnett nettleien

Fra 1. juli øker nettleien for de fleste av kundene til Lnett. Selskapet forklarer at de skal bygge like mye strømnett de neste 15 årene, som de har gjort de forrige 100.

– Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom nettleien. Når strømnettet nå må bygges ut på grunn av alder, og for å møte energiomstillingen som pågår, så betyr det at prisen for nettleie, som vi alle betaler, øker. I tillegg har prisene på materiell økt betydelig, skriver Lnett i en pressemelding.

Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett, påpeker at dagens strømnett er fra 1950-70-tallet, og må oppgraderes på grunn av alder – slik at de fortsatt klarer å ha en stabil drift uten større feil.

– I tillegg kan strømforbruket i Sør-Rogaland øke med 45–90 prosent de neste 20 årene, og dette vil ikke dagens strømnett håndtere uten oppgraderinger. Allerede i dag er det etableringsstopp for nye større bedrifter i deler av regionen, etter at etterspørselen etter mer strøm har økt raskt de siste årene, sier han i pressemeldingen.

Han forteller videre at kostnadene for oppgraderingen ikke øker nevneverdig selv om kapasiteten i strømnettet dobles eller tredobles. I fjor og i årene som kommer må Lnett investere over en milliard kroner hvert år i nytt strømnett–transformatorstasjoner, kraftledninger og nye digitale løsninger for automatisering og fjernstyring.

–Oppgraderingene er i gang. Denne uken har vi satt spenning på kraftledningen Opstad -Håland og Håland transformatorstasjon i Time kommune, og neste uke setter vi spenning på kraftledningen Dalen-Veland og Veland transformatorstasjon.

10 prosent økning

Nettleien øker med cirka 10 prosent for rundt 90 prosent av kundene. I snitt utgjør det rundt 100 kroner i måneden for en boligkunde. Økningen trer i kraft 1. juli, og vises på faktura som sendes ut i august.

–Vi pleier å si at vår jobb er å holde strømnettet oppe og nettleien nede. Vi jobber hele tiden for å holde kostnadene med å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet så lave som mulig. Det er en del av vårt samfunnsoppdrag å bygge mest mulig nett for pengene. Vi kan ikke utelukke at det komme prisjusteringer senere som følge av generell prisøkning i samfunnet, men vi håper å unngå nye prishopp, sier Tamburstuen.

De oppgraderingene Lnett nå gjør i strømnettet, gir regionen store muligheter for å etablere nye bedrifter og nye arbeidsplasser, samt for å kutte klimautslipp ved at mer av energiforbruket flyttes over fra fossil energi til fornybar energi, ifølge pressemeldingen.

–Det grønne skiftet er ikke gratis, men det er nødvendig hvis Norge skal nå mål om å redusere klimautslipp med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990. Nesten 50 prosent av energiforbruket i Norge er fremdeles fossilt. Da må mer av energiforbruket over fra fossil til fornybar energi. Den energiomstillingen er nå i gang for fullt. Biler, maskiner, oppdrettsanlegg, skip og ferjer elektrifiseres. På flere kaianlegg er det satt opp landstrøm for skip som ligger til kai. Nye grønne og kraftkrevende næringer planlegges. Alt dette krever mye strøm, forteller Tamburstuen.

–Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare investeringer i nettet. Bare ved å lade elbiler smartere, kan samfunnet ifølge NVE spare 11 milliarder i investeringer, og altså bidra til at nettleien ikke øker mer enn nødvendig.

Tips

Slik kan du senke din egen regning, ifølge Lnett:

Det er flere tiltak du kan gjøre for å redusere forbruket, som for eksempel.

Senk innetemperaturen med 1–2 grader

Del huset inn i soner, og ha lavere temperatur i for eksempel soverom

Installer varmepumpe, hvis du ikke har det

Har du hjemmelader til elbil, så lad elbilen sakte om natten

Det er mulig å søke støtte fra Enova til flere tiltak innen energieffektivisering.

Her foregår linjestrekking med helikopter på kraftledningen Opstad – Håland. (Lnett)

---

Dette bygger Lnett nå:

Tronsholen transformatorstasjon er oppgradert med nytt innendørs høyspentanlegg. Utendørsanlegget er fjernet. Ferdigstilt i 2022 / 2023

Ny kraftledning Opstad – Håland settes på drift 5. juni 2023. Gammel kraftledning er revet

Ny Håland transformatorstasjon, sør for Bryne, er i prøvedrift i juni 2023

Ny kraftledning Dalen-Veland settes i drift i juni 2023

Ny Veland transformatorstasjon settes i drift juni 2023

Ny kraftledning Veland-Hjelmeland settes i drift høsten 2023

Ny Hjelmeland transformatorstasjon settes i drift siste halvår 2023

Vagle transformatorstasjon skal utvides. Arbeidet startet i 2023

Nytt innendørs høyspentanlegg for Lnett på nye Fagrafjell transformatorstasjon (eid av Statnett) settes spenning på juni 2023

Ny kraftledning Fagrafjell, Vagle, Stokkeland. Arbeidet starter i 2023.

Oppgraderer distribusjonsnettet (22 kV) i Strand og Hjelmeland kommuner pågår. Første del på drift i juni 2023

---