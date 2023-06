Bedriftenes politiske favoritter: − Oppsiktsvekkende

Under framleggelsen av Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 SR-Bank, var det også duket for politisk debatt, i og med at det er valg til høsten.

I en ny undersøkelse utført av Kantar TNS på vegne av SR-Bank i månedsskiftet april/mai, kommer det fram at bedriftenes favorittparti helt klart er Høyre, som får 54,3 prosent oppslutning, mens kun 2,8 prosent av bedriftene sier Arbeiderpartiet er deres foretrukne politiske parti.

− Dette er oppsiktsvekkende tall. Overraskende høyt for Høyre, og overraskende lavt for Arbeiderpartiet, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Ifølge de 600 bedriftslederne fra Rogaland, Vestland, Agder og Oslo som har svart, er det forutsigbare rammevilkår som det er aller viktigst at politikerne leverer på. Så etterfølger infrastruktur og samferdsel, tilgang på areal og utbyggingsområder, bruk av offentlig innkjøpsmakt for å bidra til seriøst og bærekraftig arbeidsliv, utbygging av strømnett og fornybar energi, samt spørsmålet om kommunesammenslåing.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga)

Hegdal: − Glad og bekymret

Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre er ordførerkandidat i Stavanger, mens Arne Buchholdt Espedal fra Ap er ordførerkandidat i Sandnes. Det var disse to som møttes til duell i SR-Bank om morgenen mandag 5. juni. Debatten ledes av Eirin Kristin Sund, regionleder i LO Rogaland, og Sigurd Ur, seniorrådgiver i NHO Rogaland.

− Selv om det går så det suser i AS Norge, svarer de fleste i næringslivet at de ikke er fornøyde med jobben Arbeiderpartiet gjør i nåværende regjering. Dette er en brutal tilbakemelding, sier Ur fra NHO til Aps Espedal.

− Jeg er både overrasker og ikke overrasket på én gang. Da Ap overtok regjeringsmakten, ble det endringer, som det alltid blir ved et regjeringsskifte, men endringene var ikke så store, etter min mening. Jeg tror mye av resultatet fra målingen handler om utsikter og usikkerhet. Det er ikke sikkert Erna Solberg hadde vært like populær nå om det var hun som var statsminister i stedet for Støre, sier Espedal.

Hegdal fra Høyre er forståelig nok fornøyd med målingen:

− Jeg ble veldig glad da jeg så resultatet. Dette er en stor tillitserklæring til oss, både lokalt og nasjonalt. Men usikkerhet i næringslivet er ikke noe jeg blir glad for, så jeg ble også bekymret, sier Hegdal.

− For meg betyr støtten fra en sykepleier like mye som støtten fra en bedriftsleder, legger hun til.

Espedal: − Mye kan skje

Ifølge Høyres ordførerkandidat i Stavanger, er det aller viktigste å sikre forutsigbarhet, trygghet og stabilitet i vanskelige tider.

Espedal fra Ap får spørsmål om hva han tenker om den lave oppslutningen og at det ligger an til politisk skifte i Stavanger og Sandnes etter høstens valg:

− Det er fortsatt 98 dager til valget og mye kan skje. Jeg tror at når vi får fortalt om vår politikk, vil det gå veien, sier han.

Videre penser debatten over på innleid arbeidskraft. Espedal mener at dersom regionen ikke klarer å tilby gode og faste arbeidsplasser, blir ikke folk værende. Hegdal mener, derimot, at Norge har en av verdens reneste arbeidsmarkedslovgivninger, og at vi må ha mulighet for innleid arbeidskraft.

Slå sammen Stavanger og Sandnes?

Og så kommer spørsmålet om hvor aktuelt det er å slå sammen Stavanger og Sandnes kommune:

− Nei, svarer Espedal fra Ap, ganske kontant.

− Vi har ikke en målsetting om å slå sammen Stavanger og Sandnes. Jeg mener vi kommer langt med godt samarbeid over kommunegrensene, også nordover i fylket, svarer Hegdal fra Høyre.

---

FAKTA

Om Konjunkturbaromteret

Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er en temperaturmåler for næringslivet i Sør-Norge. Hele 600 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste tolv månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

I det nye konjunkturbarometeret til SR-Bank, som legges fram 5. juni, framkommer det at …

Halvparten av bedriftene rammes av kronekursen: 40 prosent taper, deriblant bedrifter innen varehandel, sportsbutikk og bygg, mens 10 prosent vinner, da reiselivs-, olje- og eksportnæring, for å nevne noen.

Cruiseturistene shopper utenfor båten igjen. Vi ser allerede tegn på forbruksmønstrene er litt endret grunnet svak kronekurs – og det vil vi se mer av i sommer.

Nå ansetter bedriftene − trenden har snudd og utsiktene til flere ansettelser er bra igjen.

Rogaland rykker fra resten av fylkene. Avstanden er større enn på ti år, og «oljå» er forklaringen.

---

