Tidligere Viking-sjef har fått ny jobb

Eirik W. Henningsen, mest kjent som tidligere daglig leder i Viking, ble mandag presentert som ny daglig leder for Sirdal Skisenter og Sommerpark.

– De siste årene har vi delt daglig leder med Sirdal Eiendom og Sirdal Bygg, men ser nå at vi trenger en daglig leder på fulltid her i Sirdal Skisenter og Sommerpark. I den anledning har vi vært utrolig heldige, og ansatt Eirik W. Henningsen. Eirik kjenner dere nok best fra hans tid i Viking fotball hvor han var daglig leder fram til 2020. Vi gleder oss veldig til å få han inn som daglig leder hos oss, allerede fra 10 juli, sier Øystein Tjørhom, nåværende daglig leder og styremedlem i Sirdal Skisenter og Sommerpark.

Videre i pressemeldingen skriver selskapet at Henningsen passer perfekt til å drifte anlegget videre og videreutvikle Sirdal Skisenter og Sommerpark.

– Ved å få Eirik inn i ledelsen i anlegget så får vi en utrolig erfaring inn i organisasjonen, og ser fram mot det han kan gjøre for oss, sier Tjørhom.

Med 75.000 besøkende på vinterstid er skisenteret det største i distriktet. Om sommeren tilbyr selskapet både klatrepark, mountain cart, vannpark, restaurant, overnatting og juving i Dorgefoss.