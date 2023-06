Stortinget gir klarsignal: To nye felter i Nordsjøen kan bygges ut

Vedtaket innebærer også at Vallhall-feltet kan videreutvikles i forbindelse med Fenris-utbyggingen.

– Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris utgjør alene over 165 milliarder kroner i investeringer. Det er snakk om estimerte skatteinntekter på over 120 milliarder kroner til landet vårt, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Selskapet sier at andelen norske leveranser er på rundt 65 prosent, og at prosjektene vil bidra med 130.000 årsverk i Norge gjennom feltenes levetid.

– Om lag halvparten av dette er i utbyggingsfasen. Det blir aktivitet på verft i Egersund, Stavanger, Haugesund, Stord, Verdal og Sandnessjøen, samt hos flere hundre leverandører i hele landet, skriver Aker BP i en pressemelding.

Feltene er del av 30 utbyggingsprosjekter med investeringer på nærmere 400 milliarder kroner som er del av oljeskattepakken som ble innført i koronatiden. På grunn av størrelsen måtte de to største prosjektene til Stortinget, mens resten ble godkjent direkte av regjeringen.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa ja til utbyggingen, mens SV, Rødt, Venstre og MDG sa nei.

Yggdrasil-feltet inneholder 700 millioner fat olje og gass, ifølge Aker BP, mens utbyggingen av Fenris og videreutviklingen av Vallhall vil gi 367 millioner fat olje og gass. Feltet vil være lønnsomt med en oljepris på 48 dollar per fat.

Alle er ikke like begeistret for de nye utbyggingene. Mandag morgen samlet aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion seg ved Stortinget. De sperret blant annet en av inngangene og badet i et gjennomsiktig kar med oljefarget væske.

