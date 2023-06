Gir klarsignal for Laerdal-planene ved Rudlå

Laerdal Medical har varslet at selskapet skal flytte den største delen av produksjonen til lokaler i Vestre Svanholmen på Forus. Samtidig vil selskapet utvide hovedkontoret med flere ansatte i utvikling-, salgs- og konsernledelsesfunksjoner, i en rapport til reguleringssaken skisseres det nytt hovedkontor til rundt 500 ansatte. Byplanleggerne i Stavanger finner mye positivt ved planene, som er utarbeidet av Prosjektil Areal AS og Snøhetta.

– Planens hovedformål er positivt og i tråd med kommunens målsettinger, da den tilrettelegger for sentrumsnære arbeidsplasser med god tilgang til kollektiv- og gang- og sykkelnett. Prosjektet har gode ambisjoner om gjenbruk av eksisterende bygg og konstruksjoner, og har et godt forhold til sine bygde omgivelser, oppsummeres det i saksinnstillingen signert direktør Gunn Jorunn Aasland i Bymiljø og utbygging i kommunen.

– Vi heier veldig

Det kan se ut som det også er stor stemning for å godkjenne planene hos politikerne.

– Dette er et prosjekt vi heier veldig på. Det er veldig positivt at Laerdal går i gang, det vil bety mange nye arbeidsplasser nær sentrum og vil gi mer liv og røre sentralt, og det legges opp til mye gjenbruk av bygninger, og det er jo positivt i et miljøperspektiv, sier Anders Fjelland Bentsen (Ap), nestleder i Utvalg for by- og samfunnsutvikling, til RA.

Det pekes i saksdokumentene på at utnyttelsesgraden i utbyggingen ligger innenfor rammene i Sentrumsplanen, og at prosjektet har ambisjoner om redusert bilbruk.

– Volum og størrelser i utbyggingsplanene forholder seg til og er i tråd med bestemmelsene, påpeker Bentsen.

Laerdal Medicals nye kontorbygg sett fra Tanke Svilands gate og i retning nordvest. (Snøhetta/Laerdal Medical)

− Tåler et slikt bygg

Han frykter ikke at de nye bygningene blir for ruvende og dominerende i bybildet.

– Denne tomten tåler godt et slikt bygg. Det skjer også mye annet i området, som utbyggingen av Bykronen (ved den tidligere Shell-tomten på Løkkeveien), og det er som kjent utbyggingsplaner i «hullet» på andre siden av Tanke Svilands gate (Aton/Base), sier nestlederen.

Han trekker også fram at prosjektet vil tilføre strøket med grønt i form av mer park knyttet til Rudlåparken.

– Det eneste som kan bli utfordrende er byggeperioden, i tillegg til sykkelfelt i Tanke Svilands gate, sier Bentsen.

Høyre-Hernes: – Positiv

Høyres John Peter Hernes poengterer at partiet ikke har hatt gruppemøte om saken ennå.

– I utgangspunktet er jeg veldig positiv til planene, og det ser det ut som administrasjonen er også. Dette er en del av byen der det vil skje ganske mye, og det er veldig bra at Laerdal ønsker å investere og utvide hovedkontoret i sentrum, og så får vi bare se håpe at det snart skjer noe på andre siden av gaten også, sier Hernes.

Han mener som Bentsen at byggets volum vil fungere godt.

– Det er et forholdsvis stort bygg der fra før, og med et stort friområde bak. Jeg er ikke bekymret for høyder og størrelser, det viktige blir detaljer og kvalitet, og med Laerdal og Snøhetta som arkitekter borger det for at det vil bli bra, sier Hernes.

Bevarer i nordvest

Det eksisterende bygg mot nordvest skal bestå, mens den sørøstre delen omformes og bygges på og til. Hovedinngangen legges i denne nye delen. Mellom gammel og ny bebyggelse, og sørøst for ny bebyggelse, legges det passasjer/gatetun på tvers av terrenget. Bebyggelsen krager til dels ut over fortausareal, oppsummeres det i saksdokumentene.

Laerdal Medical framholder i en rapport til reguleringsforslaget at selskapet har miljøambisjoner innen alle aspekter av bærekraft for bedriften globalt, og har også et sterkt ønske om å ta samfunnsansvar basert på FNs bærekraftsmål. Ambisjonen er å kunne redusere selskapets CO₂-avtrykk globalt med 70 prosent innen 2030, I Tanke Svilands gate 30, der selskapet har hatt hovedkontor siden 1949, er ombruk vesentlig, og dagens bygningsmasse med eksisterende dekker og søyler definerer utgangspunktet for om- og påbyggingen av nytt hovedkontor.

Dagens produksjonsarealer i de to nederste etasjene har dype etasjeplan med utfordrende lysforhold i henhold til dagens standard for arbeidsplasser. Høsten 2022 ble besluttet at selve fabrikkproduksjonen flyttes ut til mer egnede arealer i Vestre Svanholmen 3 på Forus. Det betyr at hovedkontoret programmessig vil bestå av en kombinasjon av kontorarbeidsplasser og innovasjonsavdelinger med produktutvikling med testsoner og mindre verksteder, rapporteres det.

Den planlagte hovedinngangen til Laerdal Medical, med Seehusens gate i forkant. (Stein Roger Fossmo)

