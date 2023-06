Høie ny styreleder i helsesportsenter

Bent Høie blir ny styreleder for Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), melder Børsen.

Det ble vedtatt i styremøtet 1. juni.

Høie tar over ledervervet etter Tove Linnea Brandvik fra 1. januar 2024, melder BHSS i en pressemelding.

− Jeg er stolt og takknemlig for at styret ved Beitostølen Helsesportsenter har ønsket meg som styreleder. Så lenge jeg har kjent til senteret, har jeg vært imponert over den jobben som gjøres der av de faglig sterke og engasjerte medarbeiderne. Jeg gleder meg til å være med å utvikle senteret videre sammen med ansatte, ledelse, brukerne og resten av styret, uttaler Høie i pressemeldingen.

Bent Høie har siden 2021 vært statsforvalter i Rogaland, men han er nok bedre kjent for å ha vært helseminister i Solberg-regjeringen ifra 2013 til 2021.