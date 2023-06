Åpnet ny, grønn brannstasjon: – Blir en del av Lervigparken

Flere hundre mennesker møtte opp torsdag til den offisielle åpningen av den nye brannstasjonen i Breivikveien 14 på Storhaug.

Varmen brannstasjon ligger rett ved siden av Lervigparken, og er faktisk en del av parken. Over halvparten av taket på stasjonen, cirka 1500 kvadratmeter, er et grøntområde som er tilgjengelig for alle.

– Jeg vet at det allerede er favoritt-lekeplassen til barna her i området. Store og små får også kontakt med det som skjer på selve brannstasjonen – på trygg og nødvendig avstand, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap).

900 kvadratmeter stor park

Det er Link Arkitektur som står bak parken, som er på rundt 900 kvadratmeter og som er universelt utformet.

Fasaden på den nye brannstasjonen har fått en kjempestor utsmykking av kunstneren Ingrid Toogood. Tittelen på verket er «Når vi sover». Det refererer til det kunstneren forbinder med en brannstasjon; at den først og fremst representerer trygghet.

Utsmykningen er laget i grafisk betong, kombinert med fargerik mosaikk som viser et abstrakt landskap basert på utsikten over fjorden.

Fasaden på Varmen brannstasjon har fått en kjempestor utsmykning av kunstneren Ingrid Toogood. (Stavanger kommune)

Store deler av taket til brannstasjonen er grøntområde, og er en del av Lervigparken som er tilgjengelig for alle. (Stavanger kommune)

Trehusbegyggelsen er en kulturarv som vi må anstrenge oss for å ta vare på. — Kari Nessa Nordtun, ordfører

Brannstasjon-løft

Ordføreren løftet fram at Stavanger nå har fått et kraftig sikkerhetsløft.

– Med Varmen brannstasjon på plass – i tillegg til Schanceholen – som sto i klar i fjor, og Finnøy som åpnet i 2021, er vi i mål med et skikkelig løft innen sikkerhet. Både for Stavanger som by og for Rogaland Brann og Redning som brannvesen. De nye stasjonene styrker beredskapen i regionen vår og gjør Stavanger til et tryggere sted å bo, sier Nessa Nordtun.

Stavanger har Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse.

– Det er 8000 bygninger. Trehusbebyggelsen er en kulturarv som vi må anstrenge oss for å ta vare på. Brannvesenet må være i posisjon for å redde mennesker og andre verdier hvis uhellet skulle være ute, sier ordføreren.

Med sin nærhet til sjø og bykjernen i Stavanger, vil Varmen brannstasjon fungere som fagstasjon for redningsdykking, sjø og urban tauredning. Det er blant annet tilrettelagt med egne fasiliteter for trening på tauredning inne på stasjonen. Brannvesenet har også sine båter liggende ved et eget bryggeanlegg på stasjonsområdet.

Selv om det var offisiell åpning torsdag, flyttet brannvesenet inn i mars i år. Brannstasjonen er døgnbemannet med åtte mannskaper.

