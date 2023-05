Snart skal ikke matavfall og hageavfall i samme dunk

I 2024 skal ikke hageavfall kastes sammen med matavfall lenger i Stavanger kommune. Da skal det kun være matavfall i den brune beholderen.

– Vi har hatt den brune dunken siden 1997, der bioavfall, altså både matavfall og hageavfall, skulle oppi. Før gikk dette innholdet til kompostering, men nå går innholdet til biogass-produksjon på IVAR sitt renseanlegg på Grødaland, forklarer Siv Margrethe F. Nilsen, rådgiver i avdeling for vann, avløp og renovasjon i Stavanger kommune, til RA.

Biogassproduksjonen fungerer best når det kun er mat som skal prosesseres, da kvist og kvast skaper problemer i anlegget.

– I tillegg har det vært en forskriftsendring som sier at hageavfall skal kildesorteres hjemme, sier Nilsen.

Hva som skjer med hageavfallet når det ikke lenger skal i den brune dunken, er opp til en selv:

Kommunen tilbyr de fleste en egen beholder for hageavfall og innføre denne kommunedel for kommunedel. Det er mulig å reservere seg for denne, men da må man kunne kvitte seg med hageavfallet sitt på annet lovlig vis.

For innbyggere med stor hage, tilbyr kommunen en egen beholder for hageavfall. Beholderen er på 400 liter. Du kan få tømt beholderen inntil 15 ganger per 12 måneder, og bestiller tømming ved behov på hentavfall.no.

Kommunen tilbyr også gratis kurs i kompostering, og har økonomiske støtteordninger for de som ønsker kald- eller varmkompostbinge hjemme.

Kommunen kommer gratis rundt til folk og kverner opp grener og kvister, som kan brukes som jorddekke i bed. Dette kan du bestille via hentavfall.no.

Kommunen tilbyr gratis henting av hageavfall som er samlet i bunter og/eller sekker. Dette kan du bestille via hentavfall.no.

Du kan også levere hageavfall gratis ved gjenvinningsstasjonene på Forus, Sele, Hausken og Judaberg.

Siv Margrethe F. Nilsen, rådgiver i avdeling for vann, avløp og renovasjon i Stavanger kommune, viser fram sin hageavfalls-beholder som kommunen tømmer på bestilling. (Tonette N. Haaland)

Derfor er det bra med kompost

Nilsen påpeker at ved å kompostere, og ved å kverne opp kvister og grener til flis, beholder du ressursene i egen hage.

– Du får omdannet gress, løv og småkvister til næringsrik jord, sier hun, og forteller videre at det overordnede målet er å redusere avfallsmengdene.

– Behandler og beholder man hageavfall i egen hage, unngår man de mengdene i statistikken, sier hun.

Hun minner om at mange av tilbudene til kommunen får man en oversikt over på hentavfall.no.

– Vi har godt belegg på tjenestene på hentavfall.no, men opplever vel også at ikke alle kjenner til tilbudet. Vi har nettopp fått ferdigstilt en del kaldkompostbinger som Attende og Allservice har laget for oss. Disse selger vi til redusert pris, sier Nilsen.

I hagen sin har Siv Margrethe F. Nilsen, en kaldkompost-binge, som gjør hageavfall til næringsrik jord. (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om hjemmekompostering

Stavanger kommune holder kurs i kompostering hver vår og hver høst. Kursene blir arrangert i samarbeid med nabokommunene og finner sted på Ullandhaug økologiske gård. Nye datoer for høsten 2023 legges ut så snart disse er klare.

hver vår og hver høst. Kursene blir arrangert i samarbeid med nabokommunene og finner sted på Ullandhaug økologiske gård. Nye datoer for høsten 2023 legges ut så snart disse er klare. Refusjon ved kjøp av godkjent varmkompostbinge: Du kan få refundert 50 prosent av kjøpesummen, inntil 1000 kroner per søker. Kommunen skal godkjenne beholderen. Du kan lese mer om vilkårene på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Du kan få refundert 50 prosent av kjøpesummen, inntil 1000 kroner per søker. Kommunen skal godkjenne beholderen. Du kan lese mer om vilkårene på Stavanger kommune sine hjemmesider. Kaldkompostering: Kommunen har en avtale med to lokale bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser som lager kaldkompostbinger – disse selger kommunen til redusert pris til innbyggere som ønsker dette. Du kan også kompostere hageavfallet i en åpen binge eller en haug i hagen.

Kilde: Stavanger kommune

---

Slik ser kaldkompostbingene som kommunen selger til redusert pris ut. (Stavanger kommune)

Valgfrihet

Som påpekt tidligere legger kommunen til rette for at folk skal kunne velge selv hva de ønsker å gjøre med hageavfallet.

– Folk må finne ut hva som passer best for dem. Det er ikke alle som har plass til den ekstra dunken som de nå vil få tilbud om etter hvert. Hvis de ikke har plass til en egen beholder, så kan kompostering være et alternativ. Hentavfall.no kan være et alternativ. Å gå sammen med naboen om en felles dunk kan også gå an. Borettslag vil gjerne ha en felles løsning, sier Nilsen.

– Det er mulig å reservere seg mot den ekstra beholderen, men poenget er at hageavfall ikke lenger skal kastes i den brune dunken. Da må man finne den løsningen som passer best for seg selv, legger hun til.

Hun sier at de har dette året på seg til å innføre den nye ordningen i hele kommunen.

– Så lenge folk i sin bydel ikke har fått noen informasjon, så er det fremdeles lov å hive små mengder av hageavfall i den brune beholderen. Men fra januar 2024 er det slutt på det.

Hundvåg har allerede begynt, der har de som ønsker fått ny beholder til hageavfall.

For innbyggere med store hage, tilbyr kommunen en egen beholder for hageavfall. Beholderen er på 400 liter. Du kan få tømt beholderen inntil 15 ganger per 12 måneder, og bestiller tømming ved behov på hentavfall.no. (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om kompost

Kompostering er en prosess der organisk materialer som matrester og hageavfall, brytes ned og omdannes til næringsrik jord. Denne jorden kan erstatte kjøpe-jord, og brukes som næringsrik matjord til matdyrking, vedlikehold av blomsterbed og potteplanter i hjemmet.

Man skiller ofte komposteringsbingen inn i to ulike kategorier; kaldkompost og varmkompost.

Kaldkompost: All type hageavfall, eksempelvis kvister, grener, dødt ugress og gress fra gressklipperen går som kaldkompost. En kaldkompost-binge står ute hele året, og krever i utgangspunktet mindre vedlikehold enn varmkompost-bingen.

Varmkompost handler om det meste innen matavfall. Da matrester som oppbevares under en viss temperatur tiltrekker seg fluer, mus og rotter, må varmkompost oppbevares i isolerte beholdere. Disse må være godkjent av Stavanger kommune.

Kilde: Strømbergs.no

---

Siv Margrethe F. Nilsen, rådgiver i avdeling for vann, avløp og renovasjon i Stavanger kommune. (Tonette N. Haaland)