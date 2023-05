Tour of Norway: Disse veiene stenges

– Noen blir irriterte. Noen blir sinte, men det er færre og færre negative tilbakemeldinger på at veier stenges hvert år. Tour of Norway er et stort sykkelritt. Da må det stenges veier i ulike tidsrom. Jeg håper folk har forståelse for det, sier Roy Hegreberg, rittdirektør for Tour of Norway.

Folk har blitt vant til at slutten av mai betyr stort, internasjonalt sykkelritt i Stavanger-regionen. Tour of Norway, tidligere kjent som Tour des Fjords, arrangeres i år for tiende gang. Det skulle vært elleve, men ett ritt ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Igjen samles store deler av den internasjonale sykkeleliten på veiene rundt dørene våre.

– Her har vi Tour de France-vinnere, tidligere verdensmestere, OL-vinnere og store profiler med vår egen Alexander Kristoff i spissen. Dette er jo ryttere som folk vanligvis ser på TV. Nå kan du stille deg opp langs løypa – i sentrum eller andre steder – og se dem i levende live. Det er helt gratis. Ingen inngangspenger. Dersom du skulle «kjøre deg fast med bilen», ikke bli irritert. Parker bilen og still deg opp og hei fram rytterne, sier Hengreberg.

Det kommer 112 ryttere fra 19 lag.

Tour of Norway starter fredag 26. mai i Bergen. Rittet består av tre etapper.

Etappe 1, 27. mai: Jondal – Hovden.

Etappe 2, 28. mai: Valle – Ullandhaug, Stavanger.

Etappe 3, 29. mai: Stavanger – Jæren – Stavanger.

Som i fjor skal også E39 Motorveien stenges under rittet.

- Det er faktisk bedre å stenge motorveien enn sidegater rundt. Vi har godt samarbeid med Statens vegvesen og politiet når vi stenger gater, forklarer Hegreberg.

Tour of Norway Rittdirektør for Tour of Norway, Roy Hegreberg, ser fram til en helg med internasjonale sykkelhelter på lokale veier. - Kom til løypene. Ta med flagg og hei fram rytterne, sier han. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Her er det stengt søndag, 1. pinsedag

Rittet kommer til regionen søndag og mandag.

Løype etappe 2, Valle-Ullandhaug: Valle – Nomeland – Brokke – Suleskard – Sinnes – Tjørhom – Byrkjedal – Dirdal – Oltedal – Sviland – Vatnekrossen (Sandnes) – Diagonalen – Madlaveien – Renneberget – Ullandhaugtårnet.

Løpet starter 13.35 og er 165,6 kilometer land. Målgang på Ullandhaug er klokken 18.00.

Her er det stengt mandag, 2. pinsedag

Tredje. og sisteetappen fører til flest stengte veier i Stavanger-området og nedover Jæren. Etappen er 151 kilometer lang.

Start er ved Skagenkaien i Stavanger klokken 11.55. Det blir lokale runder i Stavanger fra cirka 14.30. Målgang i sentrum er cikra 15.30

Løype: Stavanger, Strandkaien – Hillevåg – Auglendsmyrå – EV39 til Sandnes – Skjæveland – Øksnevad – Kvernaland – Lye – Undheim – Varhaug – Orre – Voll – Tjelta – Ølberg – Sola – Sørnes kirke – Granneskrossen (lokal runde starter) – Grannesvegen – Grannesbakken – universitetet – Sørmarka – Sørmarksbakken (Grisabakken) – Ullandhaug – Brustadbua – Tjensvollkrysset – St Svithuns plass – Bergelandsgata - Kongsgata - Verksgata – Skagenkaien (målpassering) – Eiganes – Tjensvollkrysset – Amfi Madla (Rundkjøring FV4540/FV441) – Granneskrossen . Det kjøres to lokale runder i Stavanger (målpassering + to runder).

