Skatte-fristen nærmer seg: – Færre har levert enn i fjor

I en pressemelding minner Skatteetaten om at onsdag 31. mai er fristen for å levere skattemeldingen for de med enkeltpersonforetak eller AS.

En knapp uke før fristen har over 172.000 enkeltpersonforetak levert skattemeldingen. Det er litt færre enn på samme tidspunkt i fjor, da hadde 181.480 levert skattemeldingen på samme tid.

– Vi forventer at mange vil levere den siste uken fram mot fristen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten. (Skatteetaten)

– Alle må levere

Gjengedal advarer spesielt en gruppe næringsdrivende mot å gjøre en vanlig feil når det gjelder innlevering:

– Alle som har mottatt skattemeldingen for næringsdrivende må levere elektronisk innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer, ikke har hatt noen aktivitet i året som gikk eller om du har lagt ned virksomheten din, understreker hun.

Ny og enklere skattemelding

Alle med enkeltpersonforetak fikk en ny skattemelding i 2022, og kunne selv velge om de skulle bruke den nye løsningen.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, er alle skjemaer fjernet og erstattet med temaområder. I år må alle som driver et enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen for inntektsåret 2022.

– Den nye skattemeldingen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger, mener Gjengedal.

Inntil nå har det vært slik at de næringsdrivende sender inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med over 7000 felt, og de har selv måttet ha oversikt og vite hva som gjelder for dem.

Kan få utsatt frist

Regnskapsførere, revisorer og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er altså onsdag 31. mai, og du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.

På Skatteetaten.no finner du mye nyttig informasjon om du skal levere skattemelding for næringsdrivende. Etaten har laget podkast og enkle veiledningsvideoer om hvordan du leverer næringsmeldingen.

