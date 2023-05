Klar for ny festival: – Vi har et luksusproblem

Neste uke arrangeres en helt ny festival, som handler om filosofi og vitenskap. Festivalen har fått navnet Wonderful World, og det er Tou på Stavanger øst som er hovedarena. På det tidligere bryggeriet skal det, ifølge arrangørene, være en liten landsby hvor publikum kan gå rundt mellom scener, barer, debatter, samtaler, foredrag, teater, konserter, eksperimenter, utstillinger og stands – og mye mer.

Programmet er tettpakket, og arrangørene fra KÅKÅ kverulantkatedralen er spente.

– Vi prøver å ta tak i de store spørsmålene og veivalgene for framtiden, og inviterer fra alle mulige slags fagfelt. Vi lager denne festivalen for vi ser det ikke finnes noe sånt fra før, sier festivalsjef Jan Inge Reilstad.

Sammen med Jørg Arne Jørgensen, redaktør i KÅKÅ og medieprodusent Torje Fanebust Ås møter han RA på Tou for å snakke om den nye festivalen.

– Vi har et luksusproblem, vi har så mye bra på programmet at man ikke klarer å få med seg alt, påpeker de, og viser til noen høydepunkt:

– Jeg gleder meg spesielt til at Einar Duenger Bøhn skal ha en foredragsserie om bevissthet og maskiner. Han har en utrolig bra formidlingsevne, sier Fanebust Ås.

– Jeg gleder meg til mye, men for eksempel at Markus Lindholm skal snakke om «Evolusjon og artsdannelse – mer enn genetikk», tror jeg blir interessant. Jeg er opptatt av gåtene omkring liv og evolusjon og liker godt Lindholms innfallsvinkel, sier Jørgensen.

Død og konsert

Arrangørene forklarer at målgruppen for festivalen er bred.

– Gjerne samfunnsinteresserte, folk som er opptatt av å lese forskning, aviser og som følger litt med, sier festivalsjef Reilstad.

Samtidig påpeker han at de er opptatt av å treffe lenger ut også, og viser til at programmet har et stort mangfold, og at det blir mye kulturelle innslag, konserter og fest.

– Også snakker vi om uløste spørsmål og store gåter. Vi har for eksempel noen arrangement på Varden kirke hvor vi snakker om nær døden-opplevelser, legger han til.

– En opplevelse

– Det er viktig for oss å både være aktuelle, og vise en bredde av det som foregår i filosofi og vitenskap. Og få på plass noen av de beste folkene til å snakke om dette, som synes det er viktig å formidle dette på en slik måte at de når fram til folk flest, sier Reilstad.

Han forklarer videre at når han lager et festivalprogram, tenker han at han lager en roman.

– Hvert arrangement er et kapittel på en måte, og alt henger litt sammen. De blir en slags fortelling om verden. Jeg tror det blir en god roman, sier festivalsjefen.

Han får støtte fra KÅKÅ-redaktør Jørgensen.

– Programmet består ikke av tørre foredrag om noe akademisk som man ikke kan forstå. Publikum skal være involvert på ulike måter, og det skal være interaktivt og gøy. Det blir en opplevelse, sier han.

---

Fakta om Wonderful World-festivalen

Hva: Den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Programmet vil favne rundt 80 arrangementer.

Den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Programmet vil favne rundt 80 arrangementer. Når: Fra torsdag 1. juni til søndag 4. juni.

Fra torsdag 1. juni til søndag 4. juni. Hvor: I området rundt Tou i Stavanger Øst, East Side, The Garden og Varden kirke.

I området rundt Tou i Stavanger Øst, East Side, The Garden og Varden kirke. Arrangør: Wonderful World arrangeres av KÅKÅ kverulantkatedralen, i samarbeid med Tou og Universitetet i Stavanger.

---