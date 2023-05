Gratis kollektivtransport: – Meget spesielt

Mandag slapp flertallspartiene i Stavanger nyheten om at det fra 1. juli vil være gratis kollektivtransport for innbyggerne i Stavanger kommune. Innbyggerne i andre kommuner vil fortsatt måtte betale som før. Stavanger kommune vil bruke 200 millioner kroner på å gi alle sine innbyggere gratis buss, tog og båt i ett år, fram til sommeren 2024. 200 millioner er Stavangers andel av billettinntektene til Kolumbus, ifølge Ap.

Forslaget ble vedtatt i kommunestyret i Stavanger samme dag. Flertallspartiene, som består av Ap, FP, MDG, Rødt, SV og Sp fikk også med seg Venstre og to av tre stemmer fra KrFs representanter.

Gauken må nok fortsatt betale

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), sier det er ingen planer om å gi sandesgaukene gratis kollektivtransport.

– Stavanger må få lov til å bruke pengene som de selv vil. Om de synes det er bra å gi innbyggerne gratis kollektivtransport, så skal ikke jeg hisse meg opp over det, sier Wirak.

Selv synes sandnesordføreren det er bedre ting å bruke pengene på.

– Jeg har ikke regnet på hvor mye det ville koste Sandnes å gi det samme tilbudet. Vi har 83.000 innbyggere. Kanskje det ville være aktuelt for 50.000 av dem. Klart det koster. Vi i Sandnes synes det er viktigere å få på plass sykehjem, kulturtilbud, idrett – den type tjenester. Vi prioriterer annerledes. Jeg skal ikke blande meg for mye oppi hvordan Stavanger velger å prioritere, sier Wirak.

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, har ingen planer om å følge naboen i nord - Stavanger - og gi gratis kollektivtransport til sandnesgaukene.

Sola lar seg ikke friste

Gratis buss til solabuen er heller ikke på Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) sin prioriteringsliste.

– Store omdisponeringer gjøres en gang per år i handlings- og økonomiplan (HØP). Det er der vi foretar vesentlige endringer. Pengene kan kun brukes en gang og dersom vi skulle finansiert dette, er jeg helt sikker på at mange ville brukt de pengene på for eksempel å styrke sykehjemmene eller skolene med flere lærere og sykepleiere, sier Slethei og fortsetter:

– Det ville i Sola vært spesielt å bruke så mye penger utenom HØP-behandlingene på noe som ikke har blitt gjort før. En slik sak ville nok i Sola blitt krevd utredet i forkant, sier Sola-ordføreren.

Stavanger kommune skal bruke 200 millioner kroner på gratis buss og tog. For Sola kommune ville beløpet vært et sted mellom 30 og 50 millioner kroner, mener ordføreren.

– Det er mye penger. Spør man ti forskjellige mennesker om hva man burde bruke så mye penger på, ville man nok fått ti forskjellige ønsker.

Sola-ordføreren tror ikke det kommer noe press fra innbyggerne om krav om gratis buss med det første.

Ordfører i Sola, Tom Henning Slethei (Frp).