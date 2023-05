På norgesturné for å forebygge MC-dødsulykker

12 personer mistet livet i trafikkulykker i Rogaland i fjor. Fem av disse dødsulykkene skjedde med motorsykkel, ifølge en oversikt fra Trygg Trafikk Rogaland.

Nå er NAF MC ute på norgesturné, eller en «sikkerhetsstafett», for å snakke med motorsyklister om trafikksikkerhet. Fredag kveld er det Stavanger og Sandnes som får besøk.

– Stafetten er et lavterskeltilbud der motorsyklister kan lære mer om hva de selv kan gjøre for å øke egen sikkerhet og hva de bør tenke på når de skal på langtur. Alt vi har møtt så langt på stafetten er engasjerte og sikkerhetsorienterte motorsyklister som ofte drar på tur og som er nysgjerrige på kunnskap som gjør dem til enda bedre motorsyklister, sier Jan Harry Svendsen, leder NAF MC, i en pressemelding.

Sikkerhetsstafetten har fått navnet «Fra NAF til Nordkapp».

Viktig informasjon

– Bakgrunnen for denne sikkerhetsstafetten er alle de ulykkene vi så på motorsykkel i fjor. Vi i NAF er opptatt av dette med trafikksikkerhet for motorsyklister, derfor synes vi det var en veldig god idé å dra på norgesturné og forteller om hva man selv kan gjøre for å bli en tryggere og bedre motorsyklist, sier Svendsen til RA.

Han forteller at de som deltar på arrangementene får informasjon om hvorfor ulykker skjer, og hvilke typer ulykker som utmerker seg.

– Også snakker vi veldig mye om hva vi selv kan gjøre for å bli tryggere og klare oss bedre når man er ute og kjører, både lange og korte turer, alene eller sammen med noen. Vi går gjennom alle faktorene som er viktige for at en motorsyklist kan kjøre trygt og sikkert ute i trafikken, forklarer han.

Ifølge NAF er det mange som er interessert å i være med på arrangementene rundt om i landet.

– Jeg håper det blir mange i Stavanger også, når vi kommer dit i kveld, sier han til RA på fredag formiddag.

Til nå er de en liten kortesje med motorsyklister som er på vei mot Stavanger.

– Så håper vi det er flere som henger seg på og blir med videre. Vi satser på bra oppmøte i dag.

[ Dette var dødsulykkene i Rogaland i 2022 ]

21 dødsulykker

Svendsen er tydelig på at altfor mange omkommer i MC-ulykker.

– Vi så at det var veldig mange ulykker på motorsykkel i fjor. 21 personer omkom. Det er altfor mange, sier han.

Derfor har NAF noen oppfordringer til motorsyklistene:

Kjør forsiktig. Ikke ha for høy fart inn i svinger og kjør med god sikkerhetsmargin, slik at man kan gjøre tiltak dersom det skjer noe.

Å kjøre motorsykkel er en «ferskvare ting», så på starten av sesongen er enkelte litt rustne – derfor er det viktig å ta hensyn til det når man er ute og kjører.

Kjør etter forholdene, ikke ta sjanser. Man er den tapende part i ethvert sammenstøt hvis man kjører motorsykkel.

Svendsen påpeker at de fleste dødsulykker med motorsykkel er singelulykker, men han oppfordrer uansett bilister til å være oppmerksomme på at motorsyklene er tilbake på veiene nå.

– Se ekstra godt etter motorsyklister, sier han.