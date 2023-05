Slik blir 17. mai-været: - Kan komme sludd

Jakke? Ullundertøy? Lue? Er noe du kanskje lurer på om er aktuelt når det er 17. mai i Rogaland. Og alle tre kan være aktuelt denne dagen. For det blir kaldt på Nasjonaldagen, ifølge meteorolog Geir Ottar Fagerli ved Meteorologisk institutt.

– Det blir kjølig 17. mai, og spesielt natt til 17. mai. Morgenen er det fare for byger i deler av Rogaland, spesielt ytre strøk og nord for Boknafjorden natt til 17. mai. Når temperaturene er så lave, er det også fare for sludd om natten. Temperaturene blir lave, 3–5 grader. Utover dagen, på ettermiddagen, blir det bedre. Da får vi delvis skyet og oppholdsvær. 8 grader, og kanskje oppimot 12 grader dersom solen klarer å titte fram, sier Fagerli til RA.

Sludd? Ja, snøgrensen ligger ned til 200 meter på Vestlandet.

- Surt bunadsvær

Og det blir vind. Fra nordvest. Den kalde vinden.

– Ja, det kommer kald vind. Vinden vil være sterkest i morgen 16. mai og den vil fortsette fram til ettermiddagen 17. mai. Det blir et surt bunadsvær, men vinden vil avta utover ettermiddagen, sier Fagerli.

Han anbefaler å kle seg godt. Særlig de som er oppe tidlig.

– 17. mai blir nok den kaldeste dagen denne uken, sier meteorologen.

16. mai blir heller ikke topp. Vinden fra nordvest vil merkes. Det blir frisk bris og stiv kuling på lysten om ettermiddagen og kvelden.

[ Slik blir 17. mai i Stavanger i år ]

[ Slik blir 17. mai i Sandnes ]

Bedre utover uken

Resten av uken blir bedre. Meteorologen melder bedre vær inn mot det som for mange er langhelg med inneklemt dag. 18. mai er Kristi Himmelfartsdag, og mange har trolig sett fordelen med å ta seg fri fredag 19. mai.

– Det blir varmere utover uken. Helgen blir finest, men noe høyere temperaturer. Det vil være fare for byger hele uken, men sjansene for nedbør er lavest i helgen, sier Fagerli.

Det er ingen landsdeler som får spesielt fint vær på 17. mai.

– Jeg skal være ærlig. Ingen av landsdelene har trukket det lengste strået i år. 17. mai blir den dagen i uka med kjipest vær, men nord og sør har ulike standarder, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund ved Meteorologisk institutt til NTB.