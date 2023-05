1685 mangler læreplass: Oppfordring til kommunene

Totalt har 2280 elever søkt om lærlingplass i Rogaland. 1685 av dem har fortsatt ikke funnet et lærested å gå til når høsten kommer.

– Generelt ligger vi godt an i år. Fordi 56,7 prosent av søkerne har fått plass. Vi er bare i mai. Det er mye som skjer i mai, juni og i løpet av sommeren. Vi ligger bra an i forhold til skjemaet. Det er stor etterspørsel etter lærlinger i alle fag, sier Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland.

Helsefag-utfordringer

Men, det er spesielt to fag som byr på en utfordring: Helsefag og salg.

– Jeg vil oppfordre kommunene til å ta inn et par ekstra helsefagarbeider-lærlinger, sier Chesak.

– Har vi ikke mangel på helsearbeidere? Hvordan kan det ha seg at helselærlinger risikerer å stå uten læreplass?

– Det er litt mismatch, ja. Det har væt en utfordring i mange år. Kommunenes mål, KS, er å a inn to lærlinger per tusen innbyggere. Det er ikke nok. Vi vet at vi trenger flere. Vi kan ikke ha folk som står uten læreplass innen helsefaget. Derfor er min oppfordring til kommunene å ta inn noen ekstra lærlinger i år, svarer Chesak.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap)

NHO: – Mye jobb å få dem på plass

– Jeg er ikke bekymret, men jeg er spent. 1685 ungdommer venter fortsatt på læreplass. Det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, både i det offentlige og i bedriftene våre. Det er mye jobb å få dem på plass. Fylkeskommunen, bedrifter, opplæringskontorene og partene i arbeidslivet står overfor en hard jobb. Med godt samarbeid i Yrkesopplæringsnemnda, er vi skodd for å løse dette. Vi satser på at alle skal få læreplass, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland til RA.

Antall ledige midten av mai er omtrent det samme antallet som i fjor.

NHO sine medlemsundersøkelser viser at de fleste bransjer tror på nedgang framover.

– Jeg er derfor imponert og glad for at bedriftene ikke kutter antallet lærlingene. Til tross for framtidsutsikter i veldig mange bransjer så får det ikke konsekvenser for antall lærlinger de tar inn, sier Grindland.

Yrkesfaginteressen øker

Det er også stor etterspørsel etter kompetanse i fylket. Spesielt industrifag og elektrofagene er det så stor etterspørsel at vi ikke har nok folk, forteller Grindland.

De siste årene har det vært en økning i antall elever som hadde yrkesfag som sitt førsteønske på videregående skole. 51 prosent av søkerne har yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske, ifølge Utdanningsdirektoratet. I Rogaland er tallet 56,2 prosent, som er høyere enn landssnittet.

– Rogaland er best i klassen på lærlinger. Mange velger yrkesfag. Rogaland har høy gjennomføringsgrad og behovet etter arbeidskraft er enormt. I tillegg verdsettes yrkesfag høyt i Rogaland, sier Grindland.

To av tre bedrifter mangler relevant kompetanse og etterspørselen etter fagarbeider er stor.

- Derfor er det avgjørende at bedriftene tar inn lærlinger, både for den enkelte, for samfunnet og for næringslivet. Samtidig står én av fem står utenfor arbeidslivet i Rogaland. Det er kritisk å få flest mulig ungdommer inn læreplasser og gode læreløp, sier Grindland.