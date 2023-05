Delte ut 22.445 parkeringsbøter i 2022: – Her er det flest gjør feil

– Det desidert mest krevende stedet er utenfor vakt-apoteket i Olav Vs gate. Der ble det skrevet ut 449 parkeringsgebyr i fjor, sier Christian Tønnevold, som er daglig leder Stavanger Parkeringsselskap KF.

I 2022 ble det delt ut totalt 22.445 parkeringsbøter, viser tall fra årsrapporten til Stavanger Parkering.

Utenfor vakt-apoteket i Olav Vs gate får mange parkeringsgebyr. Alle disse bilene står ulovlig parkert. (Stavanger Parkering)

Tønnevold forklarer at parkeringer i Olav Vs gate er særdeles trafikkfarlig fordi kjøretøyet sperrer for gående og syklende, og bilene må rygge ut i en busslomme og videre ut i en trafikkert vei.

– Sjåførene her er ofte aggressive fordi de skal hente medisiner på vakt-apoteket, noe også politiet i Stavanger bekrefter, påpeker han.

Stavanger Parkering mener en fysisk sperring/hinder vil øke trafikksikkerheten å unngå alle ileggelsene, og jobber nå sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune for en omforent løsning på problemet.

– Stavanger Parkering er redd for at det kommer til å skje en alvorlig ulykke her om ikke tiltak blir iverksatt, understreker han.

Tønnevold påpeker at det er to store p-anlegg rett vi siden av (P-Jernbanen og P-St. Olav) med til sammen nærmere 1000 parkeringsplasser.

– I parkeringshusene er det mulig å parkere i 10 minutter gratis, så hvis du er kjapp nok koster det ingenting heller, sier han.

Ellers skrives det mest kontrollsanksjoner på Holmealmenningen og Kjeringholmen som begge er vanlige avgiftsplasser, ifølge Tønnevold.

– En fin jobb

RA får bli med Ståle Kolnes på en liten spasertur i Stavanger sentrum for å høre mer om jobben hans. Han er avdelingsleder for trafikk i Stavanger Parkering, og er en mann med godt humør.

Ståle Kolnes (Tonette N. Haaland)

Han forteller at mange tror at parkeringsvaktene får mye kjeft, og at det er en kjip jobb å ha.

– Det trodde jeg også før. Men, det tok to uker, så tenkte jeg – gud så kjekt dette er. Du har mye frihet under ansvar, du får gå rundt i byen og sånn. I tillegg er det veldig få som er sinte på oss, sier han.

– Men vi lar folk reagere hvis de trenger det. Så banner og steiker de kanskje litt, men det er veldig få ganger det er rettet mot oss. Det handler mye om hvordan vi snakker med de, vi snakker ikke til de, men med de. Det er en kunst å lære seg, rett og slett, legger han til.

Han sier det varierer hvor mange bøter som skrives ut hver dag.

– Det kan jo være at det er noe spesielt en dag, for eksempel på høsten når vi tar en tur innom Universitetet i Stavanger (UiS), så blir det en liten oppvask etter oppstarten. Når det er sagt ligger vi lavt i terrenget de første dagene, slik at UiS får informert hvor de kan og hvor de ikke kan stå.

Kolnes gjør det klart at de ikke måler innsats ut fra hvor mange bøter som blir skrevet, og påpeker også at de har andre oppgaver.

– For eksempel på høsten er vi alltid rundt på skoler og i barnehager og deler ut refleks til barna. Vi liker å gjøre en forskjell i hverdagen. Noen blir ikke så fornøyde når vi dukker opp fordi at de ikke kan parkere som de vil, mens andre er glade for at vi passer på. Tenk deg selv hvordan det hadde sett ut om vi ikke var til stede, sier han.

– Jeg har sett mye rart

Så får Kolnes svare på noen spørsmål, mange kanskje lurer på:

– Hva skjer egentlig hvis man kommer til bilen sin, i det en bot holder på å skrives?

– Vi bruker jo skjønn. Hver situasjon er ulik. Det kan være noen kommer bærende på en vaskemaskin, men så har de parkert i en forbudssone. Da kan vi prate med de, forklare de reglene og så videre. Det varierer veldig, noen er ikke klar over at de gjør noe ulovlig, andre tar en sjanse og mange er klar over det.

– Hva skjer om man parkerer skikkelig dårlig, og bruker to oppmerka plasser for eksempel?

– Du skal jo parkere innenfor oppmerking. Du kan stå oppå linjene, men er det luft mellom linjen og dekket, så kan det være du får en parkeringsbot. Men det blir en vurderingssak.

– Hva er den rareste parkeringen du har sett?

– Jeg har sett veldig mye rart. Jeg har vært her i sju år nå. En gang da jeg kom ut fra lunsjen, var det en som hadde parkert midt oppå et gangfelt. Jeg tenkte han måtte være i nærheten, så jeg skrev parkeringsboten og ventet, men han kom aldri. Jeg måtte ringe Viking og få bort bilen, det var for farlig å la den stå sånn. Etter en stund traff jeg to 18-åringer som lurte på om jeg hadde sett bilen deres, så fikk de beskjed om at den var hos Viking på Forus. Men det er mange galne parkeringer, og mange som står planta rett oppå fortau for eksempel, sier Kolnes.

I 2022 ble det delt ut totalt 22445 parkeringsbøter i Stavanger (Tonette N. Haaland)

Mange tusen bøter

I 2022 ble det delt ut totalt 22.445 parkeringsbøter i Stavanger. 6945 av disse var parkeringsgebyr, og 15.500 var kontrollsanksjon.

Daglig leder Tønnevold forklarer forskjellen på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon:

Parkeringsgebyr ilegges når veitrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hivs du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Kontrollsanksjon ilegges når man bryter vilkårene for parkering. For eksempel at man ikke har betalt, betalingen har gått ut, eller at man har stått lenger enn en tidsbegrensning tillater.

Se mer i faktaboksen nederst i saken.

– Det er viktig å presisere at det er et strengt lovverk (parkeringsforskriften og veitrafikkloven), som regulerer håndhevingen. Satsene både for kontrollsanksjoner og parkeringsgebyr er bestemt av stortinget. Stavanger Parkering har fått delegert myndighet av Vegdirektoratet og Politiet til å drive parkeringshåndheving på offentlig vei, sier Tønnevold.

Ifølge Tønnevold er glemt betaling, eller betaling som har gått ut, de vanligste årsakene for å få parkeringsbøter i Stavanger.

– Samtidig har det skjedd mye på teknologi slik at betaling er blitt enklere og man får påminnelser når betalingen er i ferd med å gå ut, påpeker han. Han viser også til at automatisk registrering via kamera er et viktig tiltak for at færre skal få bøter.

– Teknologien oppdateres hele tiden for å bedre tilbudet, understreker Tønnevold.

Både Kolnes og Tønnevold gjør det klart at de viktigste arbeidsoppgavene til Stavanger Parkering handler om trafikksikkerhet, framkommelighet og tilgjengelighet.

Christian Tønnevold, daglig leder Stavanger Parkeringsselskap KF. (Han har på seg Viking-trøye i forbindelse med FotballtrøyeFredag 2023, til inntekt for Barnekreftforeningen.) (Tonette N. Haaland)

---

Fakta: Parkeringsbot

Dersom du parkerer i strid med reglene, kan du risikere å bli ilagt enten en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr.

Kontrollsanksjon

Vilkårsparkering er der det tilbys parkering mot ulike vilkår som for eksempel parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Har du overtrådt vilkårene på stedet hvor du parkerte, kan du ilegges en kontrollsanksjon på 660 kroner.

I forskriften er det også satt en lavere sats på 330 kroner som kan ilegges ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering eller overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

Parkerer du ulovlig på en plass som er reservert forflytningshemmede, er satsen på kontrollsanksjonen 990 kroner.

Parkeringsgebyr

For overtredelser som ikke regnes som vilkårsparkering, kan det ilegges et parkeringsgebyr. Dette er eksempelvis der du har overtrådt trafikkreglene om parkering i kryss, på fortau, for nære eller på gangfelt, i sykkelfelt med videre. Det samme gjelder om du parkerer i strid med skiltede stanseforbud eller parkeringsforbud. Gebyret er på 900 kroner.

Kilde: Statens vegvesen

---