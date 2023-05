Her skal arkeologene grave i sommer: – Allerede gjort spennende funn

Arkeologene har tatt på seg arbeidstøy og dratt ut i felt for å grave etter nye, spennende gjenstander i Rogaland. Det melder Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, i en pressemelding fredag morgen.

I løpet av våren og sommeren skjer det utgravinger på seks steder i fylket: Ingvaldssvingane i Hjelmeland, Nordmarka i Strand, Harestad på Randaberg, Hølland bru og Njærheim ved Hå og Tjora på Sola.

– Det er allerede gjort spennende funn, blant annet av keramikkproduksjon fra jernalder i Hå kommune. Vi håper å gjøre flere nye funn som kan fortelle oss mer om forhistorien i Rogaland, sier avdelingsleder Krister Scheie Eilertsen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, i pressemeldingen.

Den arkeologiske feltsesongen varer fra vår til høst, og er vanligvis over i september. Det er på sommertid det er best å grave i bakken, fordi vinteren byr ofte på dårligere vær og ikke minst dårligere lysforhold.

– Derfor er våren og sommeren forbeholdt graving, mens arkeologene resten av året er inne og analyser og forsker på funnene som ble gjort i løpet av feltsesongen, påpekes det i pressemeldingen.

Arkeologene fant tre steinalderøkser på rappen under utgraving i Hå kommune. (Arkeologisk mueum, UiS )

Dette ønsker de å finne

Ingvaldssvingane, Hjelmeland kommune:

Her skal arkeologene undersøke en hulvei. En hulvei er en ferdselsvei som har fått en karakteristisk nedsunket form etter langvarig slitasje av folk og buskap. Undersøkelsen starter i midten av mai og varer i to uker.

Nordmarka, Strand kommune:

Her skal arkeologene undersøke tre steinalderboplasser ved Breivika i Nordmarka på Tau. Dette er en stor utgraving som skal pågå også neste sommer. Årets utgraving starter i mai og varer til september. Prosjektet strekker seg over to sesonger, så her fortsetter arbeidet også i sesongen 2024.

Harestad, Randaberg i Stavanger kommune:

Det er registrert spor som kan tyde på at det er bosetting i området som stammer fra bronse- og jernalder. Det forventes at de finner rester etter hus, ildsteder og kokegroper. Muligheten for å støte på graver er også til stede. Denne utgravingen startet 18. april og varer fram til begynnelsen av juli.

Hølland bru, Hå kommune:

Det skal legges til rette for rehabilitering og forsterkning av Hølland bru, som er en steinhvelvbro fra 1843. Broen er en del av den Vestlandske hovedvei, som er et viktig kulturminne i kommunen. For å rehabilitere og forsterke bruen skal de lage en midlertidig bru og vei mens anleggsarbeidet pågår. Før utgravingen kjørte arkeologene med georadar over området for å se hva som befant seg under bakken. De har også gravd etter bosettingsspor fra jernalderen, og fant spor etter keramikkproduksjon.

Arkeologene var der tre uker i mars.

Njærheim, Hå kommune:

Arkeologene skal undersøke en steinalderboplass ved utløpet av Håelva, like ved Hå gamle prestegård. Ved utløpet av Håelva finnes det mange boplasser fra steinalderen, noe som viser at dette har vært et viktig område for menneskene i denne perioden.

– Det er imidlertid foretatt få arkeologiske undersøkelsen her, så vi er derfor ekstra spente på hva som vil dukke opp, sier prosjektleder Oliver Djøseland Sørskog ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Arbeidet startet opp i midten av april og pågår fram til midten av september.

Tjora, Sola kommune:

På Tjora er det påvist bosettingsspor fra gårdsbosetting som strekker seg over et langt tidsspenn – helt fra slutten av steinalderen til jernalder. Prosjektet går over to sesonger, både i 2023 og 2024. Arkeologene setter i gang i midten av juli i år, fram til september, før arbeidet tas opp igjen med en full sesong i 2024.