Frisk forlag kjøper opp Pelikanen

– Med Karl Ove Knausgård som redaktør og Frisk forlag inn som partner skal Pelikanen bli førstevalget på kvalitetslitteratur, skriver selskapene i en pressemelding fredag.

– Dette er et stort løft for Pelikanen. Med Frisk forlag i ryggen vil vi få en mulighet til å forløse potensialet vårt – det vil si nå ut til flere lesere med bøkene våre – samtidig som vi kan jobbe mer med det vi er best til, å utgi høykvalitetslitteratur, sier Karl Ove Knausgård.

Sammen med broren Yngve og avdøde Asbjørn Jensen startet han det uavhengige forlaget for snart 13 år siden.

Daglig leder Eirik Bø kom til året etter og alle tre er med videre på eiersiden i forlaget, samtidig som Karl Ove Knausgård selv skrur opp redaktørtakten og retter blikket mot Norge.

– Vi vil fortsette å oversette det beste vi finner fra samtidslitteraturen, men vi vil nå kunne fokusere mer på norsk skjønnlitteratur og bruke det vi har av redaksjonell spisskompetanse på å utvikle forfatterskap, sier han i pressemeldingen.

Frisk har nå kjøpt 70 prosent av aksjene i Pelikanen, med et klokkeklart mål om å bli en seriøs utfordrer på både norsk og oversatt skjønnlitteratur, ifølge pressemeldingen.