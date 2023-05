Lokalt selskap gjør inntrykk i Nederland

RA har tidligere skrevet om det lokale selskapet Braaten.technology som har utviklet en undersjøisk vektcelle, som sikrer effektive og trygge arbeidsoperasjoner under vann.

Nå har Braaten.technology gjort inntrykk i Nederland, hvor medieselskapet The Dutch Media Group, har invitert dem til å bli med i en episode på et TV-program om teknologi, som heter «Business in Europe.»

– Vi tenkte «wow, dette er fantastisk», da de tok kontakt, sier Trygve Årdal, administrerende direktør i Braaten.technology, til RA.

Han påpeker at de er begeistret for muligheten til å spre kunnskap om teknologien deres og hva de jobber med.

– Spesielt det å formidle ut at vår løsning er enormt CO₂-reduserende, da vår løsning kan utføre undersjøiske løfteoperasjoner på en trygg måte ved bruk av oppdriftselementer og ROV. Da kan vi eliminere bruken av kranskip i visse operasjoner – som er verstingen på Norsk farvann når det gjelder CO₂-utslipp, sier Årdal.

Han håper TV-innslaget vil bidra til å øke bevisstheten om teknologien deres, og inspirere andre til å utforske mulighetene som finnes i undervannsindustrien.

– Ikke minst gleder vi oss til å forklare folk hvor miljøvennlig metoden vår er, sier han.

– Anerkjennelse

– Vi er overbevist om at denne henvendelsen fra det nederlandske medieselskapet er en stor anerkjennelse av arbeidet vårt og teknologien vi utvikler. Vi håper at denne muligheten vil øke oppmerksomheten rundt vår teknologi og hva den kan bety for framtiden, utdyper han.

Årdal har ikke fått noen informasjon om når innslaget vil være ferdigstilt eller sendes på TV.

– Men vi ser fram til å finne ut mer og spre kunnskapen om vår teknologi.

– Hvilken rolle tror dere denne «dokumentarfilmen» vil spille for dere framover?

– Vi er begeistret for muligheten til å delta i dette innslaget og er sikre på at det vil bidra til å øke bevisstheten om vår teknologi og hva vi jobber med. Vi håper at dette vil føre til flere muligheter og samarbeidspartnere i framtiden og at det vil gi oss muligheten til å ta vår teknologi til neste nivå. Vi har også internasjonale ambisjoner så eksponeringen passer oss veldig bra. Nederland er også en havnasjon med subsea-operasjoner og en stor akvakultur næring, sier Årdal.

Store framskritt

Vektcellen, som Braaten.technology kaller Subsea load monitor (SLM), gir muligheten til å finkalibrere alle typer løfteoperasjoner. (Tonette N. Haaland)

Han forteller at Braaten.technology er midt i videreutviklingen av den undersjøiske vektcellen, og har gjort store framskritt.

– Vi skal blant annet implementere akustisk kommunikasjon og software slik at vektcellene blir smarte og flere vektceller kan jobbe sammen og samarbeide om løftet må avlastes flere steder, sier han.