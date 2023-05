Norges Bank i Sandnes: − Kronen har svekket seg betydelig

Fredag 5. mai, dagen etter at styringsrenten ble økt for andre gang i år til det som er det høyeste nivået på 15 år, besøkte visesentralbanksjef Pål Longva og Marthe Skaar, kommunikasjonsdirektør for Oljefondet, Sandnes. Vertskapet for Norges Banks utsendte var Den Gule Banken Sandnes Sparebank, og Rogalands Avis var også til stede.

− Det er en kontrast å komme hit etter en hektisk periode inn mot gårsdagens rentemøte. Det har vært lange og sene arbeidsdager, sier Longva, og fortsetter:

− Vi legger bak oss en lang lavrenteperiode, men siden september 2021 har vi økt renten steg for steg ut fra vurderingene i Norges Banks komité. Vi har grundige vurderinger hver gang styringsrenten er hevet. I den svenske sentralbanken har det vært dissens noen gangen angående rentehevingene, mens vi er stort sett enige.

Tror vi når inflasjonsmålet i 2026

Longva framholder at Norges Bank har mål om å få inflasjonen ned på to prosent, og at dette målet har stor innvirkning på renten de setter. Han understreker at høy prisvekst er ikke særnorsk. Inflasjonen er påvirket av at etter pandemien tok den økonomiske aktiviteten seg kraftig opp. I tillegg kom krigen i Ukraina, som har drevet strøm-, frakt- og råvareprisene opp.

− Videre traff prisoppgangen på få varer en økonomi i høygir, med høy aktivitet og lav ledighet. Lønnsveksten er høy bidrar også til prisvekst, sier Longva.

− Jeg tror vi vil nå inflasjonsmålet på to prosent mot slutten av 2026. Ledigheten vil øke noe, men ikke mer enn til 2,3 prosent. Men dette er usikre analyser, og er det noe vi har lært i det siste, er det at uforutsette hendelser inntreffer, sier Logva.

− Kronen har svekket seg mer enn noen hadde trodd

Men visesentralbanksjefen kommer ikke utenom den svake kronekursen.

− Kronen har svekket seg betydelig den siste tiden. Svekkelse i kronen gir impulser i økonomien, på importert inflasjon og kjøpekraft. Rentedifferansen mellom ute og hjemme gjør at mange kan velge å gå ut av norske kroner, og går til de store, trygge valutaene, som euro og amerikanske dollar, sier Logva.

Under rentemøtet 4. mai påpekte også sentralbanksjef Ida Wolden Bache at kronekursen er noe Norges Bank følger med på og som kan påvirke den videre rentebanen:

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sa Wolden Bache.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sa i forbindelse med rentemøtet at kronekursen er den store x-faktoren:

− Kronen har svekket seg mer enn noen, inkludert Norges Bank, hadde trodd. Kronekursen presser opp den importerte inflasjonen, og er dermed et argument for å øke rentebanen ytterligere. Derfor øker sannsynligheten for rentetoppen på 3,75 prosent, mener jeg, sa Knudsen til RA.

Derfor svekkes kronekursen

Hva er det som gjør kronen så svak?

− Den norske kronen er en liten valuta i en åpen økonomi. Det betyr at kronen er sensitiv for tilliten til den i utlandet. I urolige tider er små valutaer mindre attraktive, særlig hvis de er råvareutsatte, slik som norske kronen er mot olje og gass, svarer finansdirektør Tomas Nordbø i Den Gule Banken overfor RA.

− Med høy inflasjon og mye global uro, blir det et salgspress på norske kronen som gjør den svakere. I tillegg er Norges Bank storselger av kroner, de selger om lag 1500 milliarder hver dag. Dette gjør de for å veksle oljeskatt om til valuta, som Oljefondet kan investere i utenlandske aksjer. Disse enorme kronesalgene presser også kronekursen nedover, fortsetter han.

Tomas Nordbø, finansdirektør i Den Gule Banken Sandnes Sparebank. (Den Gule Banken)

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, påpeker at kronen tynges av en rekke ulike faktorer.

− Norge skinner ikke like sterkt som før fra et investorperspektiv. Oljeaktiviteten har avtatt mye fra toppen i 2013, og vi utmerker oss ikke lenger med økonomisk vekstpotensial. Vi er dessuten ikke lenger et land med høyere renter enn andre. Tvert imot kan det se utfordrende ut for Norges Bank å holde tritt med renteoppgangen internasjonalt, gitt at husholdningene samlet sett har høy gjeld og flytende renter på boliglånene, sier Haugland til RA.

− Børsuro og fall i oljeprisene er også faktorer som gjør vår lite likvide valuta, med tidvis store verdisvingninger, mindre attraktiv, legger hun til.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets (Stig B. Fiksdal)

Mener økt rente vil styrke kronekursen

Kan økt rente bidra til å styrke kronen?

− Det siste året har landene rundt oss økt rentene mer enn Norges Bank. Det er unormalt og gjør krona mindre attraktiv. Kronen vil styrkes hvis renten økes, og det vil også redusere inflasjonen som kommer fra utlandet. Vi importerer mye varer, og prisene stiger stadig mer grunnet lavere vekslingskurs. Ulempen med høyere renter, er innvirkningen på forbrukernes og bedriftenes evne til å betjene gjeld. Det kjenner vi vel alle på om dagen, svarer Nordbø i Den Gule Banken.

Haugland i DNB Markets sier at høyere renter isolert sett vil bidra til å styrke kronekursen, og er i hennes øyne det eneste relevante virkemiddelet vi har for å påvirke kronen.

− Tidvis børsuro globalt, kan bidra til nye runder med kronesvekkelse, men det er lite vi i Norge kan gjøre med dette. Endringene i norsk økonomi, som nevnt over, er også uunngåelige. Det beste myndighetene kan gjøre, er å bidra til så god stabilitet som mulig, sier sjeføkonomen.

− De bør gjøre prioriteringer i budsjettene som bidrar til høyest mulig produktivitetsvekst i økonomien, og holde tilbake i pengebruken, så inflasjonspresset ikke blir høyere enn nødvendig, utdyper hun.

