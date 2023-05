Natt til lørdag: Flere fulle folk bortvist

I Haugesund ble en beruset mann på 18 år bortvist fra sentrum fram til klokken 8.00 lørdags morgen. Han oppførte seg ugreit på/ved et utested.

Litt lenger sør, i Stavanger, ble en frekk, hissig og beruset mann i 20-årene ble bortvist fra et utested. En annen beruset mann i 20-årene ble også bortvist fra Stavanger sentrum til lørdags morgen klokken 8.00, da han hadde vært ufin mot vakter på et utested. Og ikke nok med det, to berusede menn på 19 og 20 år ble bortvist fra sentrum i Stavanger etter å ha vært til bry og forstyrrelse for ansatte på et spisested.

I Sandnes ble to unge menn på 18 og 19 år bortvist fra Ruten fram til lørdag klokken 8.00. De var begge involvert i en slåsskamp, og ifølge patruljen på stedet, virket de til å være like aktive begge to.

På Hå nektet en beruset mann i 30-årene å forlate toglinjene ved Nærbø stasjon i 02.30-tiden. En patrulje fikk etter hvert fjernet han fra sporet, og mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

I Eigersund ble en beruset mann i 20-årene satt i arrest. Han har nektet å oppgi personalia og han vil også bli anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann.