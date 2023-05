SR-Bank 1. kvartal: Så mye mer økte resultatet

Resultatet til SR-Bank i 1. kvartal ble 1,13 milliarder kroner. I første kvartal i fjor var resultatet 921 millioner. Det betyr at resultatet i 1. kvartal 2023 økte med 210 millioner kroner.

– Vi skal være konkurransedyktige, gi kundene våre tett oppfølging og god rådgivning, fordi vi vet at det betyr mye når økonomien er strammere. Styrket oppmerksomhet på disse områdene, bidro i første kvartal til positiv utvikling i bankens tre kundedivisjoner. Vår tydelige ambisjon er å fortsette veksten i Sør-Norge, gjennom å skape gode relasjoner til kundene våre, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i en pressemelding.

Utlånsvekst, bedret rentemargin og økt avkastning på egenkapitalen bidro til at netto renteinntekter ble 1402 millioner kroner i kvartalet, opp fra 1014 millioner kroner på samme tid i fjor.

– Sterkere utvikling i norsk økonomi enn ventet

Konsernet hadde 35 millioner kroner i nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser i første kvartal, sammenlignet med 15 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

«Utviklingen i norsk økonomi ble sterkere enn ventet, arbeidsledigheten holdt seg lav og det var høy aktivitet i energibransjen. Dette bidro til fortsatt lave nedskrivninger», skriver SR-Bank i pressemeldingen.

Netto provisjons- og andre inntekter ble 455 millioner kroner i første kvartal, en økning fra 430 millioner kroner i første kvartal 2022. Dette skyldes høyere inntekter fra betalingsformidling, forsikring og tilrettelegging, samt økte inntekter fra SpareBank 1 Forretningspartner, ifølge banken.

Økte kostnader og lavere inntekter fra finansielle investeringer trakk ned det samlede resultatet i første kvartal, der også et svakere resultat i SpareBank 1 Gruppen AS påvirket negativt. Netto inntekter fra finansielle investeringer ble 71 millioner kroner i første kvartal, ned fra 187 millioner kroner i første kvartal 2022.

Økte driftskostnader

Konsernets driftskostnader økte med 67 millioner kroner fra første kvartal i fjor, til 761 millioner kroner. Høyere aktivitet i morsbank og datterselskaper, lønnsvekst og satsinger i nye markedsområder, var hovedårsakene til økningen. Kostnadsprosenten i konsernet ble 39,5 prosent, mot 42,6 prosent i første kvartal 2022.

– Næringslivet har fått en bedre start på året enn ventet. Fremover forventes det at aktiviteten på Sør-Vestlandet vil kunne holde seg på et høyere nivå enn i resten av landet. Selv om arbeidsledigheten kan komme noe opp, gjør det at mange er i jobb at husholdningene har god kontroll på privatøkonomien, tross økte priser og renter, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

---

Nøkkeltall 1. kvartal 2023:

Første kvartal 2022 er i parentes.

Resultat før skatt: 1.131 mill. kroner (921 mill. kroner)

Resultat etter skatt: 881 mill. kroner (753 mill. kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,3 prosent (11,4 prosent)

Resultat per aksje: 3,31 kroner (2,87 kroner)

Netto renteinntekter: 1.402 mill. kroner (1.014 mill. kroner)

Netto provisjons- og andre inntekter: 455 mill. kroner (430 mill. kroner)

Netto inntekter fra finansielle investeringer: 71 mill. kroner (187 mill. kroner)

Driftskostnader: 761 mill. kroner (694 mill. kroner)

Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 35 mill. kroner (15 mill. kroner)

Ren kjernekapital: 17,42 prosent (17,60 prosent)

Kapitaldekning: 21,05 prosent (20,71 prosent)

---